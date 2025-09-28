Gió bão số 10 thổi mạnh từ 20 giờ hôm nay, người dân hạn chế ra đường

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 18 giờ hôm nay 28.9, tâm bão số 10 (bão Bualoi) còn cách bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) khoảng 90 km về phía đông.

Vùng gần tâm bão, cường độ gió mạnh nhất đạt cấp 12, tương đương tốc độ từ 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15. Hiện bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ khoảng 20 - 25 km/giờ, hướng vào đất liền Nghệ An - bắc Quảng Trị.

Bão số 10 đang hướng vào Nghệ An - Quảng Trị ẢNH: NCHMF

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết chiều nay đã đo được gió mạnh trước bão ở xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Các khu vực khác cường độ gió mạnh phổ biến ở cấp 7, giật cấp 9,

"Nếu nhìn vào quỹ đạo bão đến chiều nay thì dự báo, tâm bão số 10 sẽ cập bờ trong khoảng từ 0 - 2 giờ sáng 29.9. Tuy nhiên, vùng ảnh hưởng của cơn bão có gió mạnh, mưa lớn là một vùng vài trăm ki lô mét xung quanh mắt bão.

Dự báo cao điểm từ 20 giờ tối nay trở đi bắt đầu có gió bão mạnh, mưa lớn nhất kéo dài đến khoảng 4 - 5 giờ sáng 29.9", ông Lâm nói.

Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, dự báo khu vực chịu ảnh hưởng bão mạnh nhất là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và bắc Quảng Trị, cường độ gió cấp 10 - 12. Đây cũng là khu vực mà Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia áp dụng mức cảnh báo rủi ro thiên tai ở cấp 4 (rủi ro rất lớn).

Ở cấp gió mạnh từ cấp 10 - 12 thì nhà không kiên cố, nhà mái ngói, mái tôn có thể bị tốc mái, cây cối bị gãy đổ, gây thiệt hại rất nặng. Ngoài ra, 4 tỉnh nói trên nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 200 mm/3 giờ, gây ngập lụt vùng đô thị, ngập úng các tuyến đường giao thông ở vùng trũng thấp, và vùng núi nguy cơ có lũ quét, sạt lở đất.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng bão số 10, khu vực từ nam Quảng Trị đến TP.Huế gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Ở cấp gió này, cây cối sẽ rung chuyển, khó đi ngược gió.

Ngoài ra, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình trong tối và đêm nay có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Chiều cùng ngày, Trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia có công điện chỉ đạo các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố Bắc bộ và các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẵn sàng phương án ứng phó bão số 10, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Công điện yêu cầu các địa phương tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão số 10 đổ bộ và mưa lũ lớn; sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện ở khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Các địa phương cũng được yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán trong thời gian ứng phó mưa bão số 10.