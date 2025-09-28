Bão số 10 đi chậm lại, càng nguy hiểm hơn

Dự báo 1 giờ sáng 29.9, tâm bão số 10 cập bờ

Chia sẻ với báo chí chiều 28.9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cập nhật thông tin mới nhất diễn biến bão số 10.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, mắt bão số 10 đã hình thành rõ nét ẢNH: PHAN HẬU

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, đến chiều nay 28.9, mắt bão số 10 đã hình thành rõ nét. Dự báo khoảng 1 giờ sáng mai 29.9, tâm bão sẽ chạm bờ.

Cơn bão số 10 có vùng ảnh hưởng gió mạnh, mưa lớn kéo dài vài trăm km, tính từ tâm bão. Dự báo từ tối và đêm nay 28.9 cho đến khoảng 4 - 5 giờ sáng 29.9 sẽ là thời gian cao điểm của gió bão mạnh, mưa bão lớn nhất, đây cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất trong cơn bão số 10.

"Dự báo khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 được xác định là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và phía bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ), cường độ gió mạnh cấp 10 - 12", ông Lâm nói.

Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, các địa phương chịu ảnh hưởng bão số 10 sẽ theo thứ tự từ nam ra bắc cùng với quá trình đi lên phía bắc của cơn bão. Trong chiều nay, khu vực đầu tiên chịu ảnh hưởng của gió bão là từ Quảng Trị - Đà Nẵng.

Đến chiều tối nay, vùng ảnh hưởng bão mở rộng ra Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, từ nửa đêm nay cho đến sáng mai 29.9 là các tỉnh đồng bằng Bắc bộ. Cuối cùng là các tỉnh trung du, vùng núi phía bắc, tuy nhiên khu vực này chủ yếu chịu ảnh hưởng về mưa lớn, gió không mạnh.

Hiện nay cơn bão số 10 đang di chuyển chậm lại (tốc độ 20 - 25 km/giờ), nhưng ông Lâm lưu ý, đây sẽ là diễn biến rất nguy hiểm.

Khi bão di chuyển càng chậm thì thời gian gió mạnh, mưa lớn sẽ kéo dài, nguy cơ tốc mái nhà, đổ gãy cây cối, ngập úng và sạt lở ở một vị trí trên đất liền cũng kéo dài hơn, nguy hiểm hơn. Ngoài ra, bão số 10 di chuyển chậm còn tiềm ẩn nguy cơ thay đổi về cấu trúc bão, về quỹ đạo và về cường độ bão.

Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhấn mạnh, các tỉnh Thanh Hóa - bắc Quảng Trị sẽ có nguy cơ xảy ra mưa rất lớn, nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 200 mm/3 giờ.

Mưa bão số 10 xảy ra trên diện rộng ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và có thể gây ra ngập úng đô thị, ngập các tuyến đường giao thông ở khu vực trũng, thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi…

Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, từ trưa nay 28.9, thời tiết Hà Nội chịu ảnh hưởng tác động của rìa xa cơn bão nhưng chưa phải là thời điểm mưa to, gió mạnh nhất. Do cách xa tâm bão nên Hà Nội chỉ có gió cấp 4 - 5 nhưng có mưa lớn kéo dài đến hết ngày 29.9, lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm.

"Dự báo Hà Nội sẽ có mưa lớn từ sau 19 giờ hôm nay và tập trung vào rạng sáng mai 29.9, đúng vào khung giờ cao điểm, nhiều người đang trên đường đi làm", ông Lâm nói.

Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, mưa lớn do bão số 10 ở các tỉnh Bắc Trung bộ tập trung trong ngày 28 - 29.9. Còn các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, nam Lào Cai mưa sau bão kéo dài đến ngày 30.9.

Theo thông tin từ Viettel, ở 10 tỉnh ven biển chịu ảnh hưởng bão số 10, nhà mạng này đã sẵn sàng hàng nghìn máy phát điện, bổ sung thêm ắc quy tại các trạm để tăng cường khả năng chống chịu trong trường hợp mất điện lưới.

Ngoài ra, Viettel chuẩn bị hệ thống điện thoại vệ tinh, xe phát sóng cơ động cùng các giải pháp đặc biệt như drone để kết nối cáp quang qua các vùng bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở, phục vụ các sở chỉ huy của Chính phủ, các địa phương thực hiện công tác ứng cứu thông tin và tìm kiếm cứu nạn.

Viettel sẵn sàng điều động 470 đội ứng cứu thông tin hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng, thiệt hại trong bão số 10 (bão Bualoi); lên kế hoạch nhắn tin cảnh báo tới hơn 8 triệu người dân, khuyến cáo sạc đầy pin thiết bị, chuẩn bị lương thực, nước uống, kiểm tra nơi ở an toàn và hạn chế di chuyển trong mưa bão để bảo đảm an toàn.