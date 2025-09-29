Bão số 10 suy yếu, dự báo các khu vực mưa lớn, ngập lụt

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 10 suy yếu (bão Bualoi) nhưng vẫn gây ra mưa lớn ở nhiều tỉnh, thành phố bắc Trung bộ, Bắc bộ trong cả ngày hôm nay 29.9.

Lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão nằm trên đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Cường độ bão số 10 (bão Bualoi) suy yếu xuống cấp 9, tương đương tốc độ gió từ 75 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Bão số 10 (bão Bualoi) đang suy yếu và đang gây ra mưa lớn cấp tập từ bắc Trung bộ kéo dài đến vùng núi, trung du Bắc bộ

ẢNH: VRAIN

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo đến 10 giờ sáng nay, bão số 10 (bão Bualoi) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục đi sâu vào đất liền. Tuy nhiên, hoàn lưu bão vẫn tác động rất mạnh, gây ra mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở nhiều địa phương.

Dự báo trong hôm nay, mưa lớn bão số 10 (bão Bualoi) còn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh. Sau đó, vùng mưa lớn mở rộng ra các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc bộ. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 100 - 250 mm, có nơi trên 350 mm.

"Với lượng mưa lớn lên tới vài trăm mm thì vùng núi phía tây các tỉnh bắc Trung bộ, vùng núi và trung du Bắc bộ nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong hôm nay và những ngày tới", ông Khiêm nói.

Cũng theo ông Khiêm, mưa lớn bão số 10 (bão Bualoi) sẽ khiến lũ trên các hệ thống sông Bắc bộ, bắc Trung bộ dâng cao, có thể lên báo động 2 - báo động 3. Trong đêm qua 28.9, lũ trên Kiến Giang (Quảng Trị) đã đạt đỉnh, lên trên báo động 3 và đang xuống dần. Tuy nhiên, vùng ven sông Kiến Giang dự báo còn ngập lụt kéo dài trong hôm nay và những ngày tới.

Lũ trên hệ thống sông Hà Tĩnh đang lên nhanh, dự báo sáng nay sẽ vượt báo động 3, nguy cơ cao ngập lụt nhiều khu vực ven sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố.

9 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong mưa bão số 10

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 28.9 đến 7 giờ ngày 29.9), từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to như: Vạn Xuân 1 (Thanh Hóa) mưa 257,2 mm; Yên Thượng (Nghệ An) 414,0 mm; Hương Quang (Hà Tĩnh) 328,0 mm (Hà Tĩnh); Hóa Thành (Quảng Trị) 215,2 mm; Hồng Trung (TP.Huế) 199,0 mm; Suối Lương (TP.Đà Nẵng) 108,2 mm.

Còn ở Bắc bộ, trong 9 giờ qua (từ 22 giờ ngày 28.9 đến 7 giờ ngày 29.9), các tỉnh Lào Cai, Sơn La và Phú Thọ có mưa lớn, như: Làng Nhì (Lào Cai) mưa 111,8 mm; Mường Do 1 (Sơn La) 73,4 mm; Lũng Vân (Phú Thọ) 133,8 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh nói trên đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo thời tiết hôm nay, các tỉnh này tiếp tục có mưa lớn. Cụ thể, Lào Cai có lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm; Sơn La, Phú Thọ mưa từ 30 - 70 mm, có nơi trên 100 mm. Các tỉnh Thanh Hoá đến Hà Tĩnh mưa từ 90 - 130 mm, có nơi trên 180 mm. Quảng Trị, TP.Huế, TP.Đà Nẵng có mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong mưa bão số 10 (bão Bualoi) hôm nay, nhiều xã, phường ở 9 tỉnh, thành phố: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, nơi có địa hình sườn dốc.