Thời sự

11 người chết, 13 người mất tích do bão số 10, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Mai Hà
Mai Hà
29/09/2025 15:18 GMT+7

Tính đến 12 giờ ngày 29.9, bão số 10 và mưa lũ do bão đã làm 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 33 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các địa phương Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Đà Nẵng, Gia Lai và TP.HCM khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của Bộ NN-MT, tính đến 12 giờ ngày 29.9, bão số 10 và mưa lũ do bão đã làm 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 33 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.

11 người chết, 13 người mất tích do bão số 10, Thủ tướng chỉ đạo khẩn- Ảnh 1.

Trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra vào khoảng hơn 4 giờ trên địa bàn xã Hoằng Giang gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân

MINH HẢI

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có công dân bị nạn, mất tích, mất liên lạc, bị thương, bị thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lãnh đạo các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ.

Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định; phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục của địa phương.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10

Cứu chữa miễn phí cho người bị thương; huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích, mất liên lạc với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục… nhất là tại các địa bàn bị chia cắt.

Bộ trưởng Quốc phòng, Công an và các bộ, ngành liên quan chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng quân đội, công an kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và nhân dân triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai bão, lũ.


