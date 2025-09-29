Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10 (bão Bualoi), khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, lũ.

Bão số 10 (bão Bualoi) đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP.Huế, gây gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 - 13, nhiều nơi đã xảy ra mưa lớn trong ngày 27 - 28.9, nhất là tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và khu vực phía tây Thanh Hóa.

Lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình ẢNH: PHÚC NGƯ

Bão, mưa lũ đã làm ít nhất 5 người chết và mất tích, trong đó đã có 2 trường hợp bị nước cuốn trôi, nhiều ngôi nhà ở Huế bị tốc mái, hư hại nặng do giông lốc.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và sáng sớm mai, bão số 10 (bão Bualoi) sẽ tiếp tục gây ra gió mạnh tại các tỉnh ven biển, hoàn lưu bão sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết ngày 30.9 tại khu vực Bắc Trung bộ và Bắc bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai...

Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, ven biển, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão... Triệt để sơ tán dân cư tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Kiểm soát chặt chẽ tình hình tại những khu vực bị ảnh hưởng của bão, lũ, không để người dân dời nơi sơ tán về nhà nếu chưa bảo đảm an toàn; căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ tối đa có thể đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã an toàn.

Tiếp tục ứng phó mưa lũ sau bão, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và an toàn hồ đập. Triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối.

Bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo...

8 giờ sáng 29.9, sau khi bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia tại Quân khu 4.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá các bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi). Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo chính xác, kịp thời, giúp công tác ứng phó hiệu quả. Số lượng người dân được di dời, tránh trú bão lên đến 40.000 - 50.000 người.

Các địa điểm tránh trú bão đã được chuẩn bị chu đáo; tài sản người dân được các cơ quan phân công quản lý, trông giữ, tạo thêm sự an tâm. Người dân chấp hành tốt hướng dẫn của chính quyền, còn lực lượng chức năng thì nỗ lực ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ.