Lốc xoáy ở Ninh Bình, 6 người chết, 7 người bị thương

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết, trận lốc xoáy xảy ra từ 3 - 5 giờ sáng 29.9 trên địa bàn các xã Hải Thịnh, Hải Anh và Quỹ Nhất (tỉnh Ninh Bình) đã khiến 6 người chết, 7 người bị thương.

Lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình ẢNH: PHÚC NGƯ

Cụ thể, lốc xoáy quét qua địa bàn các xã nêu trên, khiến 10 ngôi nhà đổ sập, 10 ngôi nhà bị tốc mái và nhiều tài sản khác của người dân bị hư hỏng.

Nhà bị lốc xoáy gây sập đã khiến 6 người chết, 7 người bị thương. Trong đó, xã Quỹ Nhất 4 người chết, 3 người bị thương; xã Hải Thịnh 1 người chết, 4 người bị thương; xã Hải Anh 1 người chết.

Ngoài ra, nước biển dâng cao, sóng và gió mạnh đã khiến kè Hải Thịnh 3 (vị trí tại K25+570) sạt sập đoạn dài 20 m. Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã gia cố cơ bản đối với đoạn đê này.