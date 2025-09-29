Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Bão số 10: Khẩn cấp sơ tán dân do nước biển tràn qua đê ở Thanh Hóa

Minh Hải
Minh Hải
29/09/2025 09:17 GMT+7

Sóng biển cao và nước biển dâng trong bão số 10 (bão Bualoi) đã tràn qua đê biển Hải Tiến, Thanh Hóa khiến chính quyền địa phương phải khẩn cấp sơ tán dân đến nơi an toàn.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên trong sáng 29.9, bão số 10 (bão Bualoi) với gió mạnh, mưa lớn đã gây thiệt hại rất nặng nề cho những nơi quét qua.

Ở khu vực ven biển Thanh Hóa, gió mạnh và mưa lớn bắt đầu từ khoảng 2 giờ ngày 29.9, đến 9 giờ cùng ngày gió vẫn rất mạnh.

Đáng chú ý, do nước biển dâng cao, tràn qua đê gây ngập hàng trăm nhà dân ở khu vực ven biển xã Hoằng Tiến. Chính quyền xã Hoằng Tiến đã phải thông báo khẩn yêu cầu sơ tán người dân sống cách mép nước biển từ 200 - 500 m đến nơi an toàn.

Bão số 10: Khẩn cấp sơ tán dân do nước biển tràn qua đê ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Từ 2 giờ ngày 29.9, sóng biển đánh mạnh vào bờ kè và nước biển dâng tràn qua đê khiến nhiều nhà dân ở xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) bị ngập, người dân buộc phải sơ tán

ẢNH: MINH HẢI

Bão số 10: Khẩn cấp sơ tán dân do nước biển tràn qua đê ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Nước biển tràn vào khu dân ven biển Thanh Hóa trong sáng 29.9

ẢNH: MINH HẢI

Cây đổ, mái tôn bay, đường phố Đồng Hới ngổn ngang sau bão

Bão số 10: Khẩn cấp sơ tán dân do nước biển tràn qua đê ở Thanh Hóa - Ảnh 3.

Gió lớn do bão số 10 (bão Bualoi)cũng đã gây tốc mái nhiều nhà dân ở tỉnh Thanh Hóa

ẢNH: PHÚC NGƯ

Bão số 10: Khẩn cấp sơ tán dân do nước biển tràn qua đê ở Thanh Hóa - Ảnh 4.

Tỉnh Thanh Hóa đang huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó bão số 10 (bão Bualoi)

ẢNH: PHÚC NGƯ

Bão số 10: Khẩn cấp sơ tán dân do nước biển tràn qua đê ở Thanh Hóa - Ảnh 5.

Nhiều nơi ở Thanh Hóa bị gió bão số 10 (bão Bualoi) gây thiệt hại nặng nề

ẢNH: MINH HẢI


