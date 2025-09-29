Bão số 10: Khẩn cấp sơ tán dân do nước biển tràn qua đê ở Thanh Hóa

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên trong sáng 29.9, bão số 10 (bão Bualoi) với gió mạnh, mưa lớn đã gây thiệt hại rất nặng nề cho những nơi quét qua.
Ở khu vực ven biển Thanh Hóa, gió mạnh và mưa lớn bắt đầu từ khoảng 2 giờ ngày 29.9, đến 9 giờ cùng ngày gió vẫn rất mạnh.
Đáng chú ý, do nước biển dâng cao, tràn qua đê gây ngập hàng trăm nhà dân ở khu vực ven biển xã Hoằng Tiến. Chính quyền xã Hoằng Tiến đã phải thông báo khẩn yêu cầu sơ tán người dân sống cách mép nước biển từ 200 - 500 m đến nơi an toàn.
Cây đổ, mái tôn bay, đường phố Đồng Hới ngổn ngang sau bão
