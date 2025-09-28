Thanh Hóa thành lập khẩn Tổ chỉ huy tiền phương khu vực miền núi

Chiều 28.9, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập Tổ Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 khu vực miền núi. Trụ sở của tổ chỉ huy đặt tại xã miền núi Hồi Xuân (Thanh Hóa), do đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa làm tổ trưởng.

Nhiều nơi ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét cao ẢNH: MINH HẢI

Thành viên của tổ chỉ huy là cán bộ, lãnh đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp - Môi trường, Sở Y tế. UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị này huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị và nhu yếu phẩm tập trung tại trụ sở của tổ chỉ huy ngay trong chiều 28.9 để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu xảy ra, đặc biệt là để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân khu vực miền núi.

Trong đó, yêu cầu Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc chuẩn bị đầy đủ các phương án hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe, sắp xếp cán bộ, nhân viên y tế túc trực để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cấp cứu người dân khi gặp nạn.

Dù tâm bão số 10 được dự báo không vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhưng dự báo sẽ có mưa lớn kéo dài ở khu vực miền núi - nơi vừa hứng các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 (cuối tháng 8) gây ra, và đã gây sạt lở, lũ quét nhiều nơi.

Khi các khu vực sạt lở và nguy cơ sạt lở cao chưa kịp ổn định sau bão số 5, lại tiếp tục chịu mưa lớn kéo dài của bão số 10 sẽ rất dễ gây lũ và sạt lở lớn.

Đánh giá được mức độ nguy hiểm và cấp bách đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Tổ chỉ huy tiền phương để kịp thời ứng phó.

Cũng trong chiều 28.9, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã họp trực tuyến với lãnh đạo các xã khu vực miền núi, để thông tin về tình hình triển khai công tác ứng phó với bão.