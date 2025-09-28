Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão số 10: Tìm cách liên lạc với hàng chục người 'mất liên lạc' khi đi rẫy

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/09/2025 17:35 GMT+7

Trong số hơn 110 người 'mất liên lạc' khi đi rẫy ở TP.Đà Nẵng, hiện đã có hơn 70 người về nhà an toàn, số còn lại đang ẩn nấp trong các chòi rẫy của gia đình và địa phương đang tìm cách để liên lạc.

Chiều 28.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Phước Năng (TP.Đà Nẵng), cho biết trong số hơn 100 người dân trên địa bàn xã "mất liên lạc" khi đi rẫy từ trước bão số 10, hiện có gần 70 người đã về đến nhà an toàn.

Theo ông Lê Viết Thắng, những người này vào rừng làm rẫy từ cách đây 10 ngày, trước khi có thông tin về bão.

"Sau khi có thông tin về bão số 10, địa phương đã yêu cầu các thôn rà soát tất cả người dân. Qua rà soát, phát hiện có hơn 100 người không có ở địa phương mà đã đi làm rẫy như thường lệ cách đây khoảng 10 ngày, trước khi có thông tin về cơn bão số 10 này", ông Thắng nói.

Bão số 10: Tìm cách liên lạc với gần 30 người 'mất liên lạc' khi đi rẫy- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xã Khâm Đức tổ chức tìm kiếm anh Lường Vân Khánh

ẢNH: NGỌC THƠM

Theo ông Thắng, trong số hơn 100 người "mất liên lạc", đã có gần 70 người về đến nhà an toàn. Số còn lại thì đi chăn thả, trồng rừng theo thông lệ của địa phương, dù không liên lạc trực tiếp được với người dân nhưng thông qua người thân của họ thì những người này vẫn an toàn.

"Chúng tôi cũng đã yêu cầu người thân, trưởng thôn tìm cách liên lạc với những người đang đi rẫy. Khi liên lạc được thì cảnh báo với họ trong lúc này không mạo hiểm bơi qua sông, suối để quay trở về nhà, bởi nước sông đang dâng cao. Yêu cầu họ bám trụ lại thêm một vài ngày trên rẫy chờ nước rút mới được về nhà", ông Thắng nói.

Chủ tịch UBND xã Phước Năng cho hay, những ngôi nhà được dựng khá kiên cố trong rừng để đi làm rẫy, cũng như chăn nuôi nên người dân ở trong đó đôi khi còn an toàn hơn về nhà.

Còn một lãnh đạo UBND xã Phước Chánh cho hay trên địa bàn xã cũng có 9 người dân "mất liên lạc" khi đi rẫy. Hiện nay, tất cả những người này đã trở về nhà an toàn.

Trong khi đó, ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức (TP.Đà Nẵng), cho biết đến 16 giờ chiều nay 28.9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy anh Lường Vân Khánh (27 tuổi, ở thôn 3, xã Khâm Đức) mất tích khi bơi qua sông về nhà vào chiều 27.9.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 27.9, anh Khánh cùng 3 người khác đi làm về bơi qua sông Nước Mỹ. 3 người đi cùng bơi qua bên kia sông, còn anh Khánh bơi đến giữa dòng nước thì bị nước cuốn trôi. Chính quyền xã Khâm Đức cử gần 20 người tìm kiếm suốt từ tối qua đến nay vẫn chưa có kết quả.


