Thời sự

Cận cảnh bão số 10 gây sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi ở vùng núi Đà Nẵng

Ngọc Thơm
Ngọc Thơm
28/09/2025 17:10 GMT+7

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (bão Bualoi) khiến nhiều khu vực miền núi của TP.Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng.

Chiều 28.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Vũ Thế Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Phước Hiệp (TP.Đà Nẵng), cho biết do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), trên địa bàn có mưa lớn kéo dài đã khiến khu vực taluy trên tuyến QL14E, đoạn qua địa bàn xã đã xuất hiện sạt lở đất, đá rơi xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

"Trong chiều nay, tôi đã có mặt tại vị trí sạt lở để chỉ đạo công tác khắc phục tạm thời, cũng như yêu cầu các lực lượng xã đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực xảy ra sạt lở nghiêm trọng để hạn chế người và phương tiện qua lại, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân", ông Hiệp nói.

Cận cảnh bão số 10 gây sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi ở vùng núi Đà Nẵng- Ảnh 1.

Taluy trên tuyến QL14E đoạn qua xã Phước Hiệp sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: NGỌC THƠM

Theo ông Hiệp, với thời tiết mưa kéo dài như hiện nay thì nguy cơ taluy này tiếp tục sạt trượt đất, đá và những mảng bê tông gia cố taluy. Các tấm bê tông gia cố mái taluy, đất đá đang có nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Trước đó, Thanh Niên cũng đã thông tin mưa lớn kéo dài khiến xuất hiện một "hố tử thần" bất ngờ xuất hiện trên tuyến QL14D, đoạn qua thôn Đắc Rế (xã La Dêê, TP.Đà Nẵng).

Ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê, cho biết "hố tử thần" này sâu 10 m, rộng hơn 5 m. Nếu mưa lớn kéo dài như hiện nay nguy cơ sạt lở sẽ ăn sâu vào lòng đường nhựa, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.

Những hình ảnh sạt lở tại các khu vực:

Cận cảnh bão số 10 gây sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi ở vùng núi Đà Nẵng- Ảnh 2.

Bùn non từ taluy tràn xuống đường

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh bão số 10 gây sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi ở vùng núi Đà Nẵng- Ảnh 3.

Tuyến QL14E sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh bão số 10 gây sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi ở vùng núi Đà Nẵng- Ảnh 4.

Nhằm đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng xã Phước Hiệp đang túc trực điều tiết, cảnh báo nguy hiểm cho người dân. Ngoài ra, địa phương cũng khuyến cáo người dân và các phương tiện hạn chế lưu thông qua khu vực này

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh bão số 10 gây sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi ở vùng núi Đà Nẵng- Ảnh 5.

Ông Vũ Thế Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Phước Hiệp đã có mặt tại vị trí sạt lở để chỉ đạo công tác khắc phục tạm thời, cũng như yêu cầu các lực lượng xã đặt biển cảnh báo, rào chắn tại khu vực xảy ra sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh bão số 10 gây sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi ở vùng núi Đà Nẵng- Ảnh 6.

Bùn đất, mặt đường trơn trượt, nước chảy xiết xuống rãnh thoát nước. Các tấm bê tông gia cố mái taluy, đất đá đang có nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh bão số 10 gây sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi ở vùng núi Đà Nẵng- Ảnh 7.

"Hố tử thần" sâu 10 m, rộng hơn 5 m bất ngờ xuất hiện trên tuyến QL14D, đoạn qua thôn Đắc Rế (xã La Dêê, TP.Đà Nẵng)

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh bão số 10 gây sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi ở vùng núi Đà Nẵng- Ảnh 8.

Mưa lớn kéo dài nguy cơ "hố tử thần" sẽ ăn sâu vào lòng đường nhựa, gây chia cắt ở xã La Dêê

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh bão số 10 gây sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi ở vùng núi Đà Nẵng- Ảnh 9.

Tuyến đường liên thôn ở xã A Vương nguy cơ sạt lở do mưa lớn kéo dài

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh bão số 10 gây sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi ở vùng núi Đà Nẵng- Ảnh 10.

Máy móc được huy động để khắc phục điểm sạt lở

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh bão số 10 gây sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi ở vùng núi Đà Nẵng- Ảnh 11.

Tuyến QL14G đi qua xã Sông Vàng và Đông Giang (TP.Đà Nẵng), đất đá tràn xuống đường, lấp rãnh dọc tại 3 vị trí với khoảng 40 m³

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh bão số 10 gây sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi ở vùng núi Đà Nẵng- Ảnh 12.

Lực lượng chức năng khắc phục tạm thời điểm sạt lở ngay sát nhà dân do bão số 10 gây ra

ẢNH: NGỌC THƠM

4 sân bay tạm ngưng, hàng loạt chuyến bay bị hủy vì bão số 10 (Bualoi)

 

Bão số 10: Cận cảnh QL14B cũ ngập sâu, phương tiện gặp khó khăn

Bão số 10: Cận cảnh QL14B cũ ngập sâu, phương tiện gặp khó khăn

Sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều khu vực tại TP.Đà Nẵng đã bị ngập sâu, đặc biệt là đoạn QL14B cũ, gây cản trở nghiêm trọng đến việc di chuyển của người dân.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 10 Đà Nẵng hố tử thần Sạt lở mưa lớn kéo dài bão bualoi
