Bão số 10: Cận cảnh QL14B cũ ngập sâu, phương tiện gặp khó khăn

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào chiều 28.9, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), từ trưa hôm qua (27.9) đến chiều nay (28.9) trên địa bàn TP.Đà Nẵng có mưa rất to.

Bão số 10 gây mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực thấp trũng ở phía nam TP.Đà Nẵng ngập sâu. Trong đó, QL14B cũ, đoạn qua thôn Hòa Thạch (xã Hà Nha, TP.Đà Nẵng) bị ngập sâu, có đoạn ngập gần 1 m, gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

QL14B cũ, đoạn qua thôn Hòa Thạch (xã Hà Nha, TP.Đà Nẵng) bị ngập sâu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Người dân địa phương cho biết tình trạng ngập úng tại khu vực này đã kéo dài nhiều năm, mưa xuống là đường biến thành "ao nước".

Anh Hồ Bảo Duy (25 tuổi, trú thôn Hòa Thạch) cho biết khu vực khúc cua tại thôn Hòa Thạch vốn trũng thấp, mỗi khi có mưa lớn là nước dồn về, gây ngập cục bộ.

"Người dân quanh đây thì quen rồi, chỉ sợ người đi ngang qua không để ý, dễ bị ngã, chết máy xe, nhất là ban đêm rất nguy hiểm", anh Duy nói.

Thực tế, tình trạng ngập úng cục bộ trên QL14B cũ gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Đáng nói, đây là tuyến đường kết nối nhiều khu vực lân cận, có mật độ xe qua lại khá đông.

Trước tình hình này, chính quyền xã Hà Nha đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ tiến hành dựng biển cảnh báo tại khu vực ngập để người dân chủ động phòng tránh.

Về lâu dài, địa phương kiến nghị cần có giải pháp căn cơ nhằm khắc phục tình trạng ngập úng tái diễn, nhất là trong mùa mưa bão, để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận cảnh ngập sâu trên QL14B cũ:

Xe ô tô gặp khó khi lưu thông qua vùng nước ngập ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, trong ngày hôm nay (28.9), tại các địa phương của TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.Tổng lượng mưa các điểm dự báo ở các xã, phường: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc phổ biến 80 – 180 mm, có nơi trên 250 mm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự báo từ ngày 28 - 30.9, các tỉnh Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa - TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 300 mm, có nơi mưa lớn trên 450 mm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều đoạn trên QL14 cũ ngập sâu gần 1 m ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các phương tiện phải nhích từng bước qua đoạn nước sâu để đảm bảo an toàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các phương tiện gặp khó khăn khi qua đoạn đường bị ngập sâu ẢNH: MẠNH CƯỜNG