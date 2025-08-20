Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nam sinh trường nghề ra khỏi nhà, rồi mất liên lạc với gia đình

Trần Kha
Trần Kha
20/08/2025 12:46 GMT+7

Nam sinh trường nghề ra khỏi nhà, rồi mất liên lạc với người thân nhiều ngày. Gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng không gặp nên trình báo công an hỗ trợ tìm kiếm.

Ngày 20.8, Công an xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ) TP.HCM, đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ nam sinh trường nghề trên địa bàn mất liên lạc với gia đình, nhưng chưa tìm thấy.

Nam sinh trường nghề ra khỏi nhà, rồi mất liên lạc với gia đình - Ảnh 1.

Gia đình đang tìm kiếm em Võ Đỗ Hiếu Thiện 

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Cùng ngày, chia sẻ với Báo Thanh Niên, bà Đỗ Thị Đẽn (57 tuổi, ở xã Đông Thạnh) cho hay, em Võ Đỗ Hiếu Thiện (18 tuổi, con ruột bà Đẽn) đang học tại một trường nghề trên địa bàn huyện Hóc Môn cũ.

Khuya 17.8, người trong gia đình bà Đẽn đi làm về, không thấy Thiện ở nhà nên gọi điện nhưng không ai bắt máy. Lúc này, gia đình có nhận được tin nhắn từ Thiện báo là đi cắm trại với nhà trường, thời gian 10 ngày.

Gia đình có gọi lại qua Zalo thì có thấy Thiện đang nói chuyện và cho biết đang ở khách sạn. Gia đình hỏi địa chỉ khách sạn thì Thiện cúp máy.

Sáng hôm sau, gia đình bà Đẽn liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường nơi Thiện đang theo học thì được thông báo trường không tổ chức cho học sinh đi cắm trại.

Trưa 19.8, gia đình bà Đẽn nhận được tin nhắn từ Zalo của Thiện, cho biết đang đi làm, 1 năm nữa mới về. Gia đình có nhắn tin, gọi điện lại cho Thiện nhưng không được. Gia đình bà Đẽn đã báo Công an xã Đông Thạnh để hỗ trợ tìm kiếm em Thiện.

Từ khi Thiện ra khỏi nhà, rồi mất liên lạc với người thân, gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa gặp nên rất lo lắng. Ai biết thông tin về em Thiện, xin thông báo về gia đình qua số 0372939033 gặp bà Đẽn.

Đã tìm thấy nam sinh lớp 10 mất liên lạc với gia đình

Đã tìm thấy nam sinh lớp 10 mất liên lạc với gia đình

Vụ nam học sinh lớp 10 ra khỏi nhà và lên chiếc ô tô rời đi sau đó mất liên lạc đã được gia đình tìm thấy, đưa về nhà.

