Đã tìm thấy nam sinh lớp 10 mất liên lạc với gia đình

Liên quan vụ nam học sinh lớp 10 ra khỏi nhà và lên chiếc ô tô rời đi sau đó mất liên lạc với gia đình, ngày 15.7, bà Bùi Thị Ngọc Bình (47 tuổi) ở đường Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú cũ) cho biết, đã tìm thấy con trai N.V.B (16 tuổi) và đưa về nhà.

Camera ghi lại thời điểm B. ra khỏi nhà, lên chiếc ô tô rời đi và mất liên lạc với gia đình ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bà Bình cho hay, hiện tâm lý của B. chưa ổn định và tỏ ra rất hoảng loạn nên bà chưa hỏi lý do về việc con mất liên lạc với gia đình.

Theo bà Bình, hai ngày trước đó, gia đình bà nhận được điện thoại từ số người lạ, yêu cầu phải chuyển khoản một số tiền (285 triệu đồng) để chuộc con trai về. Đối tượng này dọa nếu gia đình báo công an sẽ không gặp được con. Do lo sợ đến an nguy của con trai, nhưng cũng nghĩ đến nguy cơ bị lừa đảo nếu gia đình chuyển tiền trước cho đối tượng.

Gia đình bà Bình sau đó nhờ các mối quan hệ để xác minh thông tin và kết nối với đối tượng điện thoại cho bà để chuộc con.

Theo bà Bình, sau khi chuyển khoản, theo định vị của các đối tượng gửi cho gia đình bà cho thấy con trai bà được đưa từ khu vực biên giới Campuchia về. Khuya 14.7 gia đình bà đã gặp và đón con ở địa phận Long An cũ và đưa về TP.HCM.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, B. - con trai bà Bình vừa học xong năm lớp 10, đang trong thời gian nghỉ hè.

Ngày 20.6, B. có nói mẹ xin đi làm trong thời gian nghỉ hè, nhưng bà Bình không đồng ý.

Đến chiều 22.6, khi vợ chồng bà Bình đi làm về thì không thấy B. ở nhà. Bà Bình đã gọi điện, nhắn tin vào số điện thoại của con và đi tìm nhiều nơi đều không thấy B. đâu và không liên lạc được với con.

Sau nhiều ngày mất liên lạc gia đình đã đưa được B. về nhà ẢNH: CTV

Bà Bình cũng đã hỏi thăm qua bạn bè của con trai, lên trường học của B. để hỏi thăm, nhưng các thầy cô cũng không rõ thông tin về B.

Qua trích xuất camera an ninh gần nhà cho thấy, B. đã lên 1 chiếc ô tô mang biển số TP.HCM vào sáng 22.6 và sau đó mất liên lạc với gia đình.

Gia đình bà Bình đã đến Công an P.Tân Sơn Nhì trình báo vụ việc mất liên lạc của B., đồng thời gửi thông tin lên Công an TP.HCM qua phần mềm VNeID. Trong thời gian gia đình tìm kiếm B., nhiều cuộc gọi từ người lạ đến quấy rầy, báo tin giả, khiến gia đình rất khổ sở.