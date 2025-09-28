Hàng trăm người giải cứu 3 công nhân mắc kẹt dưới hầm lò ở Quảng Ninh

Trưa 28.9, lễ khai trường mỏ của Công ty Than Dương Huy (P.Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã xảy ra sự cố khí trong hầm lò khiến 3 công nhân của Phân xưởng Đào lò 3, Công ty Xây lắp mỏ (đơn vị đang thi công đường lò cho Công ty Than Dương Huy) bị mắc kẹt dưới hầm sâu.



Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo công tác cứu hộ ẢNH: N.H

Ngay khi nhận thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng yêu cầu huy động mọi lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động.

Sau đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công cùng đoàn công tác đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức lực lượng cứu hộ.

Khai thác than hầm lò tại Công ty Than Dương Huy ẢNH: N.H

Để giải cứu 3 công nhân bị mắc kẹt, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng đội ngũ kỹ thuật, y tế, công nhân mỏ của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam được huy động, chia thành nhiều tổ bám sát hiện trường, khẩn trương thông gió, hút khí độc, gia cố đường lò, mở rộng lối tiếp cận.

Các phương tiện chuyên dụng, máy đo khí, thiết bị chiếu sáng, bình dưỡng khí cũng được đưa vào phục vụ cứu hộ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cứu hộ triển khai quyết liệt, khẩn trương, song phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia. Tỉnh cũng chỉ đạo ngành y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị tại chỗ để sẵn sàng cấp cứu khi đưa được các công nhân ra ngoài.

Đến chiều cùng ngày, công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành, với sự nỗ lực cao nhất của các lực lượng chức năng và doanh nghiệp.