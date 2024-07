Khẩn trương tìm nguyên nhân khiến 5 công nhân ngành than ở Quảng Ninh thiệt mạng

Chiều 30.7, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 công nhân ngành than thiệt mạng.



Cửa lò nơi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng Đ.X

Theo đó, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời thu thập các hồ sơ tài liệu có liên quan, nhất là nhật ký các ca làm việc gần đây và công tác đảm bảo an toàn lao động.

Bước đầu, đoàn liên ngành của tỉnh Quảng Ninh cho thấy, có hiện tượng than bị ẩm ướt tràn vào hiện trường nơi 5 công nhân đang làm việc, khiến họ thiệt mạng.

Được biết, trước đó, vào tối 29.7, tại TP.Hạ Long có mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây ngập lụt tại nhiều nơi.

Theo Công ty than Hòn Gai, thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng trên, tại hiện trường có khoảng 10 công nhân làm việc. Khi xảy ra sự cố đất đá làm vùi lấp 5 công nhân xấu số. Suốt từ tối 29 đến rạng sáng 30.7, hàng trăm người đã được huy động để tham gia tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả.

Đại diện Công ty than Hòn Gai cũng cho biết, những người có liên quan đến vụ việc trên đã được mời làm việc với cơ quan chức năng để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm.

Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 25 triệu đồng/người tử vong. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong; Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong. Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của nhà nước; thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu 100 triệu đồng/gia đình.

Lãnh đạo TKV họp bàn phương án khắc phục sự cố Đ.X

Đến chiều 30.7, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, thi thể các công nhân thiệt mạng đã được Công ty than Hòn Gai đưa về quê để lo hậu sự.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 22 giờ 10 phút tối qua 29.7, tại lò chợ chống bằng giá thủy lực ở mức -110 vỉa 12, thuộc Dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại, Công ty Than Hòn Gai (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) xảy ra sự cố khiến 5 công nhân thiệt mạng.Danh tính 5 nạn nhân sau đó được xác định là: Bùi Văn Đại (39 tuổi, công nhân khai thác hầm lò bậc 5/5) tổ trưởng tổ sản xuất; Bế Văn Quyến (33 tuổi, thợ lò bậc 2/5); Tô Xuân Toàn (23 tuổi, thợ lò bậc 2/5); Giàng A Cơ (30 tuổi, thợ lò bậc 1/5); Vũ Văn Hiệp (47 tuổi, thợ lò bậc 5/5).