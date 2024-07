Sáng 30.7, thi thể 5 công nhân ngành than ở Quảng Ninh tử nạn đã được lực lượng chức năng xuyên đêm tìm thấy.



Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân Đ.X

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 10 phút tối qua 29.7, tại lò chợ chống bằng giá thủy lực ở mức -110 vỉa 12, thuộc Dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại, Công ty Than Hòn Gai (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) xảy ra sự cố khiến 5 công nhân bị vùi lấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam kịp thời chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ.

Đến khoảng 5 giờ ngày 30.7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 công nhân.

Danh tính 5 công nhân tử vong được xác định là B.V.Đ (39 tuổi), B.V.Q (33 tuôi), T.X.T (23 tuổi), G.A.C (30 tuổi) và V.V.H (47 tuổi).

Ngành than ở Quảng Ninh liên tiếp xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2024 Đ.X

Trước mắt, mỗi gia đình nạn nhân tử vong được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty Than Hòn Gai - TKV hỗ trợ 140 triệu đồng/nạn nhân tử vong.

Ghi nhận của Thanh Niên cho thấy, từ tối 29 đến sáng 30.7, trên địa bàn TP.Hạ Long có mưa lớn trên diện rộng. Trận mưa khiến nhiều khu dân cư ngập chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt, người dân xuyên đêm ứng phó với ngập lụt.

Đáng chú ý, đợt mưa lớn này đã được các cơ quan chức năng cảnh báo với độ rủi ro về sạt lở cao, đặc biệt là tại các công trường khai thác than.