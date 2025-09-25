Tấm pano 'khổng lồ' đổ sập giữa đường phố Cà Mau khiến 3 người bị thương

Sáng 25.9, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh làm tấm pano quảng bá sự kiện dài 12m, cao 3m đặt trước cổng Công viên Hùng Vương (đường Phan Ngọc Hiển, P.Tân Thành) ngã đổ xuống đường.

Hiện trường tấm pano ngã đổ xuống đường khiến 3 người đi xe máy bị thương ẢNH: C.T.V.

Theo lãnh đạo P.Tân Thành, tấm pano ngã đổ khiến 3 người đi xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần đó. Một ô tô cũng bị đè trúng, hư hỏng phần thân. Hiện, sức khỏe các nạn nhân đang được theo dõi, xử lý ban đầu đã ổn định.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã có mặt giải tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Tấm pano bị cơn giông quật rơi chiếm trọn gần nửa mặt đường, khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt.

UBND P.Tân Thành đã chỉ đạo các ngành liên quan rà soát, xác định trách nhiệm để có biện pháp xử lý sau sự cố pano bị đổ sập.