Bỏ túi kỹ năng sơ cấp cứu đột quỵ – Cứu người trong gang tấc

Sáng 16.9.2025, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Doanh nghiệp xã hội Kỹ năng sinh tồn – Survival Skills Vietnam (SSVN) đã tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu đột quỵ cho cán bộ và phóng viên tại trụ sở báo.

Hoạt động này nhằm nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp cho mỗi cá nhân khi bệnh đột quỵ ngày càng gia tăng trong cộng đồng hiện nay.

Chuyên gia hướng dẫn làm bài kiểm tra bằng cách đứng lên, nhắm mắt, dang 2 tay trong 10 giây. Nếu cảm thấy choáng, không thăng bằng thì nên gọi cấp cứu ẢNH: NGUYỄN ANH

Điểm nhấn của buổi tập huấn là phần thực hành sơ cấp cứu đột quỵ. Qua sự hướng dẫn tỉ mỉ của các chuyên gia, từng cán bộ, phóng viên đã trực tiếp thao tác các kỹ năng kiểm tra phản ứng, đặt nạn nhân ở tư thế an toàn, hồi sinh tim phổi, sử dụng máy sốc tim ngoài tự động (AED) và gọi cấp cứu kịp thời.

Sự tương tác sôi nổi của các học viên đã biến kiến những thức y tế khô khan thành những kỹ năng dễ nhớ, dễ áp dụng.

Buổi tập huấn không chỉ trang bị kỹ năng cứu người mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn: sự chủ động và đoàn kết có thể tạo nên khác biệt giữa sự sống và cái chết.

Các chuyên gia, bác sĩ hướng dẫn phóng viên Báo Thanh Niên hồi sinh tim phổi ẢNH: NGUYỄN ANH

Đây cũng là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm xã hội mà Báo Thanh Niên và SSVN luôn hướng tới.