Bí thư thôn bị cây đè tử vong khi đi chống bão số 10

Khoảng 6 giờ sáng nay 29.9, ông Nguyễn Ngọc Hùng (60 tuổi) đang trên đường đi kiểm tra công tác phòng chống bão trên địa bàn thôn thì bị cây lớn đổ gãy đè trúng người, tử vong tại chỗ.

Bão số 10 gây thiệt hại lớn ở Thanh Hóa ẢNH: C.T.V

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng và người dân đã đưa thi thể ông Hùng ra khỏi hiện trường, bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Ảnh hưởng của bão số 10 đã và đang gây thiệt hại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nhiều sự việc nguy hiểm đến tính mạng người dân đã xảy ra.

Rạng sáng 29.9, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động lực lượng giải cứu 4 ông cháu ở xã Hoằng Giang bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh do gió lốc đánh sập nhà chính.

Cũng trong sáng 29.9, lực lượng Công an Thanh Hóa đã điều động phương tiện tiếp cận tàu hàng Hoàng Long (neo đậu trên sông Mã) để đưa một thuyền viên vào bờ đi cấp cứu do người này bị sốt cao, co giật.