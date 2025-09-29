Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Bí thư thôn bị cây đè tử vong khi đi chống bão số 10

Minh Hải
Minh Hải
29/09/2025 10:28 GMT+7

Trên đường đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 10, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3 (xã Triệu Sơn, Thanh Hóa), bị cây đổ đè trúng người, tử vong tại chỗ.

Khoảng 6 giờ sáng nay 29.9, ông Nguyễn Ngọc Hùng (60 tuổi) đang trên đường đi kiểm tra công tác phòng chống bão trên địa bàn thôn thì bị cây lớn đổ gãy đè trúng người, tử vong tại chỗ.

Bí thư thôn tử vong do cây đè khi chống bão số 10 Tại thanh hóa - Ảnh 1.

Bão số 10 gây thiệt hại lớn ở Thanh Hóa

ẢNH: C.T.V

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng và người dân đã đưa thi thể ông Hùng ra khỏi hiện trường, bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Ảnh hưởng của bão số 10 đã và đang gây thiệt hại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nhiều sự việc nguy hiểm đến tính mạng người dân đã xảy ra.

Rạng sáng 29.9, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động lực lượng giải cứu 4 ông cháu ở xã Hoằng Giang bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh do gió lốc đánh sập nhà chính.

Cũng trong sáng 29.9, lực lượng Công an Thanh Hóa đã điều động phương tiện tiếp cận tàu hàng Hoàng Long (neo đậu trên sông Mã) để đưa một thuyền viên vào bờ đi cấp cứu do người này bị sốt cao, co giật.

Hà Tĩnh thiệt hại nặng, Thanh Hóa vẫn còn sóng to sau bão

Bão số 10: Khẩn cấp sơ tán dân do nước biển tràn qua đê ở Thanh Hóa

Bão số 10: Khẩn cấp sơ tán dân do nước biển tràn qua đê ở Thanh Hóa

Sóng biển cao và nước biển dâng trong bão số 10 (bão Bualoi) đã tràn qua đê biển Hải Tiến, Thanh Hóa khiến chính quyền địa phương phải khẩn cấp sơ tán dân đến nơi an toàn.

