Bão số 10: 'Nhà không còn, tôi không biết sống sao đây'

Mất hết rồi trời ơi!

Sáng nay, 29.9, chị Võ Thị Tình (50 tuổi, ngụ tại thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) trở về nhà mà lòng trĩu nặng, khi căn nhà cấp 4 của chị bị bão số 10 phá hủy gần như toàn bộ.

Sáng 29.9, chị Tình trở về nhà thì thấy căn nhà bị bão số 10 phá hủy ẢNH: PHẠM ĐỨC

Chị khóc mếu máo vì cơn bão mạnh vừa quét qua đã cướp đi tất cả. Toàn bộ mái lợp tôn của ngôi nhà bị gió cuốn bay sang vườn hàng xóm, tường nhà đổ sập ngổn ngang. Đồ đạc trong nhà cũng bị ướt nước lẫn trong lớp đất đá.

Chị Tình cho biết chồng mất sớm, chị một mình nuôi đứa con trai nên hoàn cảnh hết sức khó khăn. Sau nhiều năm tích góp, chị cũng xây được căn nhà nhỏ rộng khoảng 70 m2 để mẹ con nương tựa vào nhau.

Chị Tình gào khóc vì không còn nhà để ở ẢNH: PHẠM ĐỨC

Khoảng 2 tuần trước, căn nhà của chị cũng bị bão số 5 với sức gió rất mạnh làm tốc toàn bộ mái lợp Fibro xi măng. Thương chị Tình hoàn cảnh, người dân ở trong thôn Sơn Hải đã ủng hộ tiền giúp chị lợp lại mái nhà.

"Chưa kịp ổn định cuộc sống thì nay căn nhà lại bị bão số 10 phá tan. Mất hết rồi trời ơi!", chị Tình gào khóc.

Đồ đạc trong nhà của chị Tình cũng bị hư hỏng ẢNH: PHẠM ĐỨC

Kể lại giây phút khi bão số 10 đổ bộ, chị Tình bảo vào khoảng 23 giờ khuya 28.9, chị đang ở trong nhà thì thấy gió giật bay mất mái tôn trước hiên. Phần mái tôn của căn nhà cũng bắt đầu rung mạnh do bị va đập.

"Thời điểm đó gió bắt đầu đổi hướng, giật rất mạnh. Khi tôi vừa bỏ chạy ra ngoài sân thì căn nhà cũng bị tốc mái, tường đổ sập xuống. Cả đêm qua, tôi phải sang nhà hàng xóm trú ẩn. Giờ căn nhà không còn, tôi không biết sống sao đây", chị Tình nghẹn giọng.

Rơi vào cảnh trắng tay, người phụ nữ góa chồng chỉ biết khóc ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cả thôn đều bị ảnh hưởng

Cạnh đó, căn nhà của bà Tô Thị Quẩn (62 tuổi) cũng bị tốc mái ngói, mái che lợp tôn trước nhà cũng bị bão quật đổ sập. Bà nói rằng đây là cơn bão có sức gió mạnh nhất từ trước đến nay.

Nhà của bà Quần bị bão thổi tốc mái ẢNH: PHẠM ĐỨC

"Từ khoảng 21 giờ đêm qua gió bắt đầu nổi lên, rít mạnh. Khoảng vài tiếng sau, tôi đang ở trong nhà thì thấy ngói trên mái nhà rơi lộp bộp xuống, nước mưa cũng tràn hết vào trong nhà. Lúc đó, tôi chỉ biết cầu mong mọi người đều được bình an", bà Quần chia sẻ.

Ông Võ Văn Duy, Trưởng thôn Sơn Hải cho hay, toàn thôn có hơn 200 hộ dân đều bị thiệt hại về nhà cửa do bão số 10. Trong đó, có khoảng 100 hộ dân bị tốc mái và 1 hộ nhà bị sập hoàn toàn.

Trường tiểu học Kỳ Khang cũng bị thiệt hại nặng do bão ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 là cơn bão mạnh và có thời gian quần thảo lâu nhất trên địa bàn nên đã gây ra thiệt hại rất lớn.

Do ảnh hưởng của bão và mưa lũ, thiệt hại trên địa bàn tỉnh này dự kiến lớn hơn rất nhiều so với bão số 5. Hiện nay, điện lưới bị mất, hệ thống thông tin liên lạc gặp sự cố, mực nước trên các sông đang rất cao.

Theo báo nhanh của tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 đã khiến 1 người chết (tử vong do leo lên mái nhà sau bão bị trượt ngã), gần 4.300 nhà ở và 167 điểm trường bị hư hỏng, hơn 1.150 cột điện đổ gãy.

Tại khu kinh tế Vũng Áng cũng bị thiệt hại nặng nề sau bão, như: Nhà máy nhiệt điện 2 bị bay 50.000 m2 mái tôn kho than; Cảng Việt Lào sập 4 băng tải, tốc mái 4 kho chứa hàng khoảng 12.000 m2; Nhà máy Tôn Hoa Sen bị hư hỏng khoảng 3.000 m2 tấm pin mặt trời, văn phòng, nhà xưởng bị tốc mái...