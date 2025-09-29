Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Bão số 10: 'Nhà không còn, tôi không biết sống sao đây'

Phạm Đức
Phạm Đức
29/09/2025 14:27 GMT+7

Khuya 28.9, chị Võ Thị Tình ở Hà Tĩnh đang ở trong nhà thì bất ngờ toàn bộ mái tôn bị bão số 10 giật bay. Chị may mắn chạy ra khỏi nhà trước khi nhiều bức tường đổ sập xuống. Người phụ nữ góa chồng khóc nghẹn vì rơi vào cảnh… trắng tay.

Mất hết rồi trời ơi!

Sáng nay, 29.9, chị Võ Thị Tình (50 tuổi, ngụ tại thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) trở về nhà mà lòng trĩu nặng, khi căn nhà cấp 4 của chị bị bão số 10 phá hủy gần như toàn bộ.

Bão số 10: 'Nhà không còn, tôi không biết sống sao đây'- Ảnh 1.

Sáng 29.9, chị Tình trở về nhà thì thấy căn nhà bị bão số 10 phá hủy

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Chị khóc mếu máo vì cơn bão mạnh vừa quét qua đã cướp đi tất cả. Toàn bộ mái lợp tôn của ngôi nhà bị gió cuốn bay sang vườn hàng xóm, tường nhà đổ sập ngổn ngang. Đồ đạc trong nhà cũng bị ướt nước lẫn trong lớp đất đá.

Chị Tình cho biết chồng mất sớm, chị một mình nuôi đứa con trai nên hoàn cảnh hết sức khó khăn. Sau nhiều năm tích góp, chị cũng xây được căn nhà nhỏ rộng khoảng 70 m2 để mẹ con nương tựa vào nhau.

Bão số 10: 'Nhà không còn, tôi không biết sống sao đây'- Ảnh 2.

Chị Tình gào khóc vì không còn nhà để ở

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Khoảng 2 tuần trước, căn nhà của chị cũng bị bão số 5 với sức gió rất mạnh làm tốc toàn bộ mái lợp Fibro xi măng. Thương chị Tình hoàn cảnh, người dân ở trong thôn Sơn Hải đã ủng hộ tiền giúp chị lợp lại mái nhà.

"Chưa kịp ổn định cuộc sống thì nay căn nhà lại bị bão số 10 phá tan. Mất hết rồi trời ơi!", chị Tình gào khóc.

Bão số 10: 'Nhà không còn, tôi không biết sống sao đây'- Ảnh 3.

Đồ đạc trong nhà của chị Tình cũng bị hư hỏng

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Kể lại giây phút khi bão số 10 đổ bộ, chị Tình bảo vào khoảng 23 giờ khuya 28.9, chị đang ở trong nhà thì thấy gió giật bay mất mái tôn trước hiên. Phần mái tôn của căn nhà cũng bắt đầu rung mạnh do bị va đập.

"Thời điểm đó gió bắt đầu đổi hướng, giật rất mạnh. Khi tôi vừa bỏ chạy ra ngoài sân thì căn nhà cũng bị tốc mái, tường đổ sập xuống. Cả đêm qua, tôi phải sang nhà hàng xóm trú ẩn. Giờ căn nhà không còn, tôi không biết sống sao đây", chị Tình nghẹn giọng.

Bão số 10: 'Nhà không còn, tôi không biết sống sao đây'- Ảnh 4.

Rơi vào cảnh trắng tay, người phụ nữ góa chồng chỉ biết khóc

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cả thôn đều bị ảnh hưởng

Cạnh đó, căn nhà của bà Tô Thị Quẩn (62 tuổi) cũng bị tốc mái ngói, mái che lợp tôn trước nhà cũng bị bão quật đổ sập. Bà nói rằng đây là cơn bão có sức gió mạnh nhất từ trước đến nay.

Bão số 10: 'Nhà không còn, tôi không biết sống sao đây'- Ảnh 5.

Nhà của bà Quần bị bão thổi tốc mái

ẢNH: PHẠM ĐỨC

"Từ khoảng 21 giờ đêm qua gió bắt đầu nổi lên, rít mạnh. Khoảng vài tiếng sau, tôi đang ở trong nhà thì thấy ngói trên mái nhà rơi lộp bộp xuống, nước mưa cũng tràn hết vào trong nhà. Lúc đó, tôi chỉ biết cầu mong mọi người đều được bình an", bà Quần chia sẻ.

Ông Võ Văn Duy, Trưởng thôn Sơn Hải cho hay, toàn thôn có hơn 200 hộ dân đều bị thiệt hại về nhà cửa do bão số 10. Trong đó, có khoảng 100 hộ dân bị tốc mái và 1 hộ nhà bị sập hoàn toàn.

Bão số 10: 'Nhà không còn, tôi không biết sống sao đây'- Ảnh 6.

Trường tiểu học Kỳ Khang cũng bị thiệt hại nặng do bão

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 là cơn bão mạnh và có thời gian quần thảo lâu nhất trên địa bàn nên đã gây ra thiệt hại rất lớn. 

Do ảnh hưởng của bão và mưa lũ, thiệt hại trên địa bàn tỉnh này dự kiến lớn hơn rất nhiều so với bão số 5. Hiện nay, điện lưới bị mất, hệ thống thông tin liên lạc gặp sự cố, mực nước trên các sông đang rất cao.

Theo báo nhanh của tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 đã khiến 1 người chết (tử vong do leo lên mái nhà sau bão bị trượt ngã), gần 4.300 nhà ở và 167 điểm trường bị hư hỏng, hơn 1.150 cột điện đổ gãy. 

Tại khu kinh tế Vũng Áng cũng bị thiệt hại nặng nề sau bão, như: Nhà máy nhiệt điện 2 bị bay 50.000 m2 mái tôn kho than; Cảng Việt Lào sập 4 băng tải, tốc mái 4 kho chứa hàng khoảng 12.000 m2; Nhà máy Tôn Hoa Sen bị hư hỏng khoảng 3.000 m2 tấm pin mặt trời, văn phòng, nhà xưởng bị tốc mái...

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10

Thủ tướng yêu cầu huy động mọi lực lượng, phương tiện ứng phó với nguy cơ triều cường, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10 (bão Bualoi).

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Hà Tĩnh thiệt hại tốc mái Đổ sập Căn nhà Sức gió
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận