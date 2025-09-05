Khai giảng giữa trường học tan hoang do bão số 5 tàn phá

Trường THCS Sơn Lộc, một trong hơn 200 trường học ở Hà Tĩnh, đã trải qua thiệt hại nặng nề do bão số 5. Cơn bão mạnh này đã gây ra cảnh trường học tan hoang với dãy nhà 13 phòng học bị tốc mái và đổ sập. Nhiều thiết bị dạy học cũng không còn nguyên vẹn. Sự tàn phá này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc dạy và học của hàng trăm học sinh nơi đây. Vì vậy, thầy và trò của nhà trường phải trải qua lễ khai giảng giữa cảnh tan hoang.

Khai giảng giữa trường học tan hoang của thầy trò trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). ẢNH: PHẠM ĐỨC

Thầy Hoàng Thế Anh, Hiệu trưởng THCS Sơn Lộc, cho biết Ban giám hiệu nhà trường và các cán bộ, giáo viên với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đã nỗ lực khắc phục hậu quả của bão số 5. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất bị hư hỏng rất nặng nề nên đến nay nhà trường vẫn chưa thể sửa chữa xong. Hiện nay nhà trường vẫn chưa thể lợp lại mái nhà của dãy 13 phòng học.

Nhiều phòng học bị bão tàn phá, làm hư hại, vẫn chưa được khắc phục. ẢNH: PHẠM ĐỨC

Dãy phòng học bị bão tàn phá tan hoang ngay thềm năm học mới. ẢNH: PHẠM ĐỨC

Dù rất cố gắng nhưng nhà trường mới chỉ đảm bảo việc tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho các em học sinh. Dự báo đây là năm học cực kỳ khó khăn đối với nhà trường và các em học sinh, vì hiện tại cơ sở vật chất bị bão tàn phá, xuống cấp nặng. Việc chưa hoàn thành việc sửa chữa sau bão khiến nhà trường đang bị thiếu phòng dạy học. Nhà trường mong chính quyền các cấp sớm có phương án hỗ trợ nhà trường để sửa sang hoặc xây lại số phòng học bị bão phá hỏng, nhằm đảm bảo cho việc dạy và học trong năm học này.

Trong gian khó, thầy và trò Trường THCS Sơn Lộc vẫn giữ vững tinh thần, bước vào năm học mới với niềm tin rằng, sự sẻ chia từ cộng đồng sẽ giúp các em có được những phòng học an toàn, vững chãi hơn trong thời gian sớm nhất.