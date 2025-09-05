Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khai giảng giữa trường học tan hoang do bão số 5 tàn phá
Video Giáo dục

Khai giảng giữa trường học tan hoang do bão số 5 tàn phá

Phạm Đức
Phạm Đức
05/09/2025 10:31 GMT+7

Sáng nay, 5.9.2025, toàn bộ 546 em học sinh của Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã có mặt rất sớm tại ngôi trường này để dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Trường THCS Sơn Lộc, một trong hơn 200 trường học ở Hà Tĩnh, đã trải qua thiệt hại nặng nề do bão số 5. Cơn bão mạnh này đã gây ra cảnh trường học tan hoang với dãy nhà 13 phòng học bị tốc mái và đổ sập. Nhiều thiết bị dạy học cũng không còn nguyên vẹn. Sự tàn phá này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc dạy và học của hàng trăm học sinh nơi đây. Vì vậy, thầy và trò của nhà trường phải trải qua lễ khai giảng giữa cảnh tan hoang.

Khai giảng giữa trường học tan hoang do bão số 5 tàn phá - Ảnh 1.

Khai giảng giữa trường học tan hoang của thầy trò trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Thầy Hoàng Thế Anh, Hiệu trưởng THCS Sơn Lộc, cho biết Ban giám hiệu nhà trường và các cán bộ, giáo viên với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đã nỗ lực khắc phục hậu quả của bão số 5. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất bị hư hỏng rất nặng nề nên đến nay nhà trường vẫn chưa thể sửa chữa xong. Hiện nay nhà trường vẫn chưa thể lợp lại mái nhà của dãy 13 phòng học.

Khai giảng giữa trường học tan hoang do bão số 5 tàn phá - Ảnh 1.

Nhiều phòng học bị bão tàn phá, làm hư hại, vẫn chưa được khắc phục.

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Khai giảng giữa trường học tan hoang do bão số 5 tàn phá - Ảnh 2.

Dãy phòng học bị bão tàn phá tan hoang ngay thềm năm học mới.

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Dù rất cố gắng nhưng nhà trường mới chỉ đảm bảo việc tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho các em học sinh. Dự báo đây là năm học cực kỳ khó khăn đối với nhà trường và các em học sinh, vì hiện tại cơ sở vật chất bị bão tàn phá, xuống cấp nặng. Việc chưa hoàn thành việc sửa chữa sau bão khiến nhà trường đang bị thiếu phòng dạy học. Nhà trường mong chính quyền các cấp sớm có phương án hỗ trợ nhà trường để sửa sang hoặc xây lại số phòng học bị bão phá hỏng, nhằm đảm bảo cho việc dạy và học trong năm học này.

Trong gian khó, thầy và trò Trường THCS Sơn Lộc vẫn giữ vững tinh thần, bước vào năm học mới với niềm tin rằng, sự sẻ chia từ cộng đồng sẽ giúp các em có được những phòng học an toàn, vững chãi hơn trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan

Mặt trời giữa lòng hồ

Mặt trời giữa lòng hồ

Trong suốt 7 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Kim Lan là giáo viên Trường mầm non Họa Mi 3, P.Tam Bình, TP.HCM vẫn miệt mài đến dạy học tại lớp học tình thương ở giữa lòng hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai.

Khánh thành Trường tiểu học Tân Thông Hội hơn 110 tỉ đồng tại Củ Chi

Khám phá thêm chủ đề

khai giảng năm học mới trường học tan hoang thiệt hại sau bão khai giảng giữa trường học tan hoang khai giảng Năm học mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận