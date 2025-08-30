Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khánh thành Trường tiểu học Tân Thông Hội hơn 110 tỉ đồng tại Củ Chi
Video Giáo dục

Khánh thành Trường tiểu học Tân Thông Hội hơn 110 tỉ đồng tại Củ Chi

Trần Kha
Trần Kha
30/08/2025 06:00 GMT+7

Sáng 29.8, Trường tiểu học Tân Thông Hội tại xã Củ Chi, TP.HCM, với tổng vốn đầu tư hơn 110 tỉ đồng, đã chính thức khánh thành.

Sáng 29.8, UBND xã Củ Chi phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi tổ chức lễ khánh thành Trường tiểu học Tân Thông Hội. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp giáo dục của địa phương, đồng thời là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9).

Khánh thành Trường tiểu học Tân Thông Hội hơn 110 tỉ đồng tại Củ Chi- Ảnh 1.

Trường tiểu học Tân Thông Hội được xây dựng với quy mô hiện đại, gồm 20 phòng học, các phòng chức năng, sân chơi... và các hạng mục phụ trợ khác. Tổng kinh phí đầu tư hơn 110 tỉ đồng. Công trình khởi công từ ngày 16.10.2024 và hoàn thành vào ngày 25.8.2025, vượt tiến độ đề ra. Sau khi nghiệm thu, công trình đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và quy định về trường học.

Khánh thành Trường tiểu học Tân Thông Hội hơn 110 tỉ đồng tại Củ Chi

Khám phá thêm chủ đề

Trường tiểu học Tân Thông Hội cách mạng tháng tám Quốc khánh Khánh thành trường học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận