Khánh thành Trường tiểu học Tân Thông Hội hơn 110 tỉ đồng tại Củ Chi

Sáng 29.8, UBND xã Củ Chi phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi tổ chức lễ khánh thành Trường tiểu học Tân Thông Hội. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp giáo dục của địa phương, đồng thời là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9).

Trường tiểu học Tân Thông Hội được xây dựng với quy mô hiện đại, gồm 20 phòng học, các phòng chức năng, sân chơi... và các hạng mục phụ trợ khác. Tổng kinh phí đầu tư hơn 110 tỉ đồng. Công trình khởi công từ ngày 16.10.2024 và hoàn thành vào ngày 25.8.2025, vượt tiến độ đề ra. Sau khi nghiệm thu, công trình đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và quy định về trường học.