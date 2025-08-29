Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ Tài chính: Đảm bảo người dân nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh trước 2.9

Đan Thanh
Đan Thanh
29/08/2025 21:11 GMT+7

Hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ làm việc xuyên lễ, đảm bảo các giao dịch thanh toán, chi trả không bị gián đoạn, người dân được nhận 100.000 đồng quà tặng Quốc khánh trước ngày 2.9.

Ngày 29.8, Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) ban hành Công văn hỏa tốc số 9823/KBNN-QLTT về việc thay đổi thời gian thanh toán song phương điện tử và thay đổi thời gian chuyển đổi mã ngân hàng 8 số trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

- Ảnh 1.

Dịp tết Độc lập, mỗi người dân sẽ được nhận quà tặng 100.000 đồng

ẢNH: HỒNG NAM

Sự điều chỉnh này nhằm đảm bảo nhiệm vụ chi trả quà tặng của Chính phủ đến tay người dân được thực hiện nhanh chóng, đầy đủ, hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2.9.

Cụ thể, Kho bạc Nhà nước sẽ tạm dừng việc chuyển đổi mã ngân hàng 8 số. Kế hoạch thay đổi mã ngân hàng của các chi nhánh ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản sẽ được tạm hoãn.

Cạnh đó, để đảm bảo các giao dịch thanh toán, chi trả không bị gián đoạn, Kho bạc Nhà nước sẽ tổ chức làm việc, thực hiện giao dịch thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách nhà nước với các ngân hàng thương mại trong 2 ngày nghỉ lễ chính thức 1 - 2.9.

Trong hai ngày này, thời điểm kết thúc nhận lệnh thanh toán là 16 giờ. Thời điểm dừng đề nghị quyết toán là 16 giờ 40.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực chỉ đạo đơn vị trực thuộc và trực thuộc bố trí công chức, bao gồm cả lãnh đạo, chuyên viên trực, làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, bảo đảm công tác chi trả, thanh toán quà tặng kịp thời cho nhân dân.

Cạnh đó, các đơn vị cũng cần thực hiện thanh toán chính sách, chế độ cho những đối tượng chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (nếu có đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách).

Trước đó, ngày 28.8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Mức quà tặng 100.000 đồng/người dân. Hình thức có thể chuyển khoản hoặc trực tiếp trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2.9.

Tin liên quan

Người già, trẻ nhỏ nhận 100.000 đồng quà tặng Quốc khánh thế nào?

Người già, trẻ nhỏ nhận 100.000 đồng quà tặng Quốc khánh thế nào?

Các chủ hộ gia đình cần thực hiện tích hợp tài khoản an sinh trên ứng dụng VNeID để nhận 100.000 đồng quà tặng Quốc khánh 2.9 cho thành viên trong gia đình.

Khám phá thêm chủ đề

quà tặng quốc khánh tết Độc lập quà tặng người dân Kho bạc nhà nước 80 năm Quốc khánh 2.9
Xem thêm bình luận