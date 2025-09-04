Không quản ngại gian khó, vượt hàng trăm cây số đường xa, cô giáo Nguyễn Thị Kim Lan trở thành một tấm gương sáng, mang con chữ đến với những em nhỏ nơi lòng hồ Trị An (tỉnh Đồng Nai). Từ TP.HCM, hành trình gần 100km không làm cô chùn bước.

Các em nhỏ sinh sống tại lòng hồ Trị An (tỉnh Đồng Nai) ẢNH: CÔNG KHỞI

Hành trình 7 năm của cô giáo Lan: Mặt trời giữa lòng hồ

Cô giáo Lan vượt qua những đoạn đường sình lầy để đến lớp học tình thương ẢNH: SẦM ÁNH

Mỗi cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật, cô Lan vẫn kiên trì một mình rong ruổi đến với lớp học nhỏ bé nhưng đầy ắp yêu thương. Ngay cả những kỳ nghỉ hè hay dịp lễ, người ta vẫn thấy bóng dáng người phụ nữ ấy ở nơi đây, dành trọn thời gian để gieo từng hạt mầm tri thức cho các em nhỏ sống giữa lòng hồ.

Tháng 9.2025, hành trình ấy vẫn tiếp diễn. Cô Lan lại đều đặn chuẩn bị nhu yếu phẩm, lương thực và những vật dụng thiết yếu để mang theo. Chiếc xe nhỏ vẫn bền bỉ lăn bánh trên những con đường mòn chật hẹp, vượt qua rừng cây, băng qua đầm lầy, rồi len lỏi đi sâu vào tận cùng lòng hồ Trị An – nơi lớp học tình thương có các em nhỏ vẫn đang đợi cô.

Lớp học tình thương giữa lòng hồ Trị An ẢNH: SẦM ÁNH

Khi được hỏi về động lực giúp mình bền bỉ suốt 7 năm qua, cô giáo Lan chỉ cười hiền: “Vì thương các em.” Với cô, lớp học nơi lòng hồ không chỉ là chốn gieo chữ mà còn như một mái ấm thứ hai. Ở đó, cô mang đến không chỉ tri thức mà còn là tình yêu thương, sự chở che, niềm tin cho những em nhỏ đang khát khao một tương lai tươi sáng.

Mỗi cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật, cô Lan vẫn kiên trì một mình rong ruổi đến với lớp học nhỏ bé nhưng đầy ắp yêu thương ẢNH: CÔNG KHỞI





Bảy năm gắn bó là bảy năm chất chứa đủ cung bậc cảm xúc, buồn, vui và cả những kỷ niệm chẳng thể nào quên. ẢNH: CÔNG KHỞI

Bảy năm gắn bó là bảy năm chất chứa đủ cung bậc cảm xúc, buồn, vui và cả những kỷ niệm chẳng thể nào quên. Cô Lan nhớ mãi một lần có em học trò mang đến biếu cô mấy con cá mà gia đình em vừa đánh bắt được. Với các em, đó không chỉ là món quà giản dị mà còn là tấm vé nhỏ để vào lớp học cùng bạn bè. Chính những khoảnh khắc mộc mạc ấy đã khắc sâu vào trái tim người giáo viên. Bởi ở nơi này, khát vọng được học, được đổi đời luôn cháy bỏng trong ánh mắt trẻ thơ.

Nhìn các em lớn lên bên cha mẹ ngày ngày mưu sinh bằng nghề quăng chài, kiếm từng con cá qua ngày, cô Lan càng hiểu rõ hơn ước mơ thoát khỏi nghèo khó, vươn xa đến một tương lai tốt đẹp chính là động lực thôi thúc các em đến lớp và cũng là động lực để cô chưa bao giờ dừng bước.