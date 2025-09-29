Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hà Tĩnh thiệt hại nặng, Thanh Hóa vẫn còn sóng to sau bão
Video Thời sự

Hà Tĩnh thiệt hại nặng, Thanh Hóa vẫn còn sóng to sau bão

Phạm Đức - Minh Hải
29/09/2025 10:40 GMT+7

Vùng biển Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề. Trong khi đó, tại Thanh Hóa vẫn còn sóng to, gió mạnh.

Hà Tĩnh thiệt hại nặng do bão số 10

Sáng 29.9, nhiều khách sạn, nhà hàng tại khu du lịch Thiên Cầm, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh bị tốc mái, sập đổ sau khi bão số 10 quét qua đêm 28.9 với cường độ gió cực mạnh.

Ông Đặng Thế Quân, chủ nhà hàng Quân Phước, cho biết cơ sở của ông vừa sửa sang lại sau bão số 5 thì nay tiếp tục bị bão số 10 phá hủy, rơi vào cảnh trắng tay. Ông ước tính thiệt hại trên 500 triệu đồng.

"Bão số 10 vào xã Thiên Cầm này thì không chỉ nhà hàng của tôi bị sập hết toàn bộ, mà còn nhiều nhà hàng khác nữa. Có lẽ các bạn đi qua là biết, những dãy nhà không còn một cái gì nữa luôn", ông Quân nói.

Theo ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch xã Thiên Cầm, bão đã làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà, gãy đổ nhiều cột điện. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Hà Tĩnh thiệt hại nặng, Thanh Hóa vẫn còn sóng to sau bão số 10 - Ảnh 1.

Khung cảnh tan hoang sau bão số 10

Ảnh: Phạm Đức

Thanh Hóa: Sóng lớn, nước biển dâng tràn đê

Tại Thanh Hóa, sáng 29.9, khu vực ven biển xuất hiện sóng cực lớn, nước biển dâng cao tràn qua đê, gây ngập nhiều nhà dân, đe dọa an toàn người dân ven biển.

Trước đó, tối 28.9, Cục CSGT – Bộ Công an đã ra thông báo khẩn, tạm cấm lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn từ nút giao Nghi Sơn (Km380, Thanh Hóa) đến nút giao Vũng Áng (Km568+500, Hà Tĩnh) từ 23 giờ ngày 28.9 đến 4 giờ sáng 29.9 để đảm bảo an toàn trong thời gian bão số 10 đổ bộ.

Hà Tĩnh thiệt hại nặng, Thanh Hóa vẫn còn sóng to sau bão số 10 - Ảnh 2.

Thanh Hóa cũng bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng bão số 10

Ảnh: Minh Hải

 

