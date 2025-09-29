Bão số 10 (Bualoi) giảm cấp sau khi đổ bộ Hà Tĩnh, mưa to gió rít dữ dội

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103 - 117 km/giờ), giật cấp 14. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20-25km/giờ.

Bão số 10 (Bualoi) giảm cấp sau khi đổ bộ Hà Tĩnh, mưa to gió rít dữ dội

Dự báo đến 10 giờ sáng 29.9, bão số 10 tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 11.

Đến 22 giờ tối 29.9, hướng áp thấp nhiệt đới theo hướng tây tây bắc, với vận tốc 20-25 km/giờ, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp, trên khu vực thượng Lào.