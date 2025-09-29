Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bão số 10 (Bualoi) giảm cấp sau khi đổ bộ Hà Tĩnh, mưa to gió rít dữ dội
Video Thời sự

Bão số 10 (Bualoi) giảm cấp sau khi đổ bộ Hà Tĩnh, mưa to gió rít dữ dội

Phan Hậu
Phan Hậu
29/09/2025 01:40 GMT+7

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 0 giờ ngày 29.9, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) ở trên đất liền ven biển khu vực Hà Tĩnh – Bắc Quảng Trị.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103 - 117 km/giờ), giật cấp 14. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20-25km/giờ.

Bão số 10 (Bualoi) giảm cấp sau khi đổ bộ Hà Tĩnh, mưa to gió rít dữ dội

Dự báo đến 10 giờ sáng 29.9, bão số 10 tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 11.

Đến 22 giờ tối 29.9, hướng áp thấp nhiệt đới theo hướng tây tây bắc, với vận tốc 20-25 km/giờ, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp, trên khu vực thượng Lào.

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Hàng trăm người dầm mưa gia cố đê biển sạt lở

Hà Tĩnh: Hàng trăm người dầm mưa gia cố đê biển sạt lở

Trước bão số 10, tức bão Bualoi, tuyến đê biển Cửa Nhượng ở xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện 1 điểm sạt lở nghiêm trọng uy hiếp nhà dân ở phía bên trong.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 10 bão số 10 đổ bộ bão số 10 bualoi dự báo bão tin bão khẩn cấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận