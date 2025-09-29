Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Bão số 10 quần thảo, gầm rú suốt đêm ở Nghệ An

Khánh Hoan
Khánh Hoan
29/09/2025 07:59 GMT+7

Bão số 10 mang theo mưa lớn đã đổ bộ Nghệ An rạng sáng nay 29.9 với cường độ gió rất mạnh.

Cơn bão số 10 đã quần đảo suốt đêm khiến nhiều người không thể chợp mắt. "Gió khủng khiếp, tôi đã hơn 50 tuổi nhưng lần đầu tiên chứng kiến cơn bão gầm rú khủng khiếp và dai dẳng thế này", ông Lê Văn Tuấn, một người dân ở P.Trường Vinh, Nghệ An nói.

Bão số 10 quần thảo, gầm rú suốt đêm ở Nghệ An - Ảnh 1.

Gió bão số 10 lật đổ xe ô tô đậu ngoài đường ở P.Trường Vinh, Nghệ An

ẢNH: CTV

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, bão số 10 còn mạnh hơn và gió kéo dài hơn cả cơn bão số 5 cũng đổ bộ vào Nghệ An cách đây hơn 1 tháng. Rất nhiều mái tôn, biển quảng cáo bị gió bão giật sập. Bão kèm mưa lớn nên nhiều nơi nước đang dâng cao, tràn vào nhà.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến 6 giờ sáng nay 29.9, gió bão ở Nghệ An vẫn đang duy trì cấp 9, giật cấp 11.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An cho hay, đơn vị này đã giải cứu các nạn nhân vụ sập nhà, bị mắc kẹt trong bão.

Bão số 10 quần thảo, gầm rú suốt đêm ở Nghệ An - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân bị mắc kẹt do nhà sập trong bão số 10

ẢNH: C.A

Cụ thể, khoảng 2 giờ 55 sáng 29.9, đơn vị nhận được tin báo gió bão gây sập nhà khiến 4 người ở đường Nguyễn Phong Sắc, P.Trường Vinh bị mắc kẹt. 

Ngay sau đó, đơn vị đã huy động 2 xe cứu hộ cứu nạn cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Tại hiện trường, căn nhà cấp 4 bị tốc mái, các thanh xà gồ rơi xuống khiến 4 người bị mắc kẹt, trong đó 1 người bị thương. 

Lực lượng cứu hộ đã cắt dỡ, di chuyển vật cản, tiếp cận cứu nạn nhân. Đến khoảng 4 giờ 5, 4 nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn, người bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Bão số 10 (Bualoi) tiếp tục giảm cấp, mưa lớn khắp Bắc bộ và Bắc Trung bộ

Lúc 4 giờ cùng ngày, đơn vị điều động phương tiện và lực lượng đến xã Trung Lộc, Nghệ An giải cứu 4 người mắc kẹt trong nhà cấp 4 bị mái tôn và các cấu kiện công trình sập. 

Sau 30 phút, lực lượng cứu hộ đã giải cứu 4 nạn nhân và đưa về Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 8 để ổn định sức khỏe, tiếp tục được chăm sóc.

