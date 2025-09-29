Sau bão số 10: Tiếng khóc nơi cửa Gianh và lời kể của thuyền viên thoát nạn

Những tiếng khóc xé lòng vang lên bên bờ biển Cửa Ông (xã Bắc Trạch, Quảng Trị) sau cơn bão số 10 khiến nhiều người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào. Bà Nguyễn Thị Bé, chủ tàu cá BV 92756-TS, ngồi gục xuống bãi cát: “Thiệt hại hoàn toàn rồi… Chị hết sức rồi em ơi, lần này chị sống không nổi nữa”.

Con tàu mà bà vừa bỏ tiền tỉ đầu tư nay đã bị lật úp, nằm chỏng chơ giữa sóng dữ.

Bà Bé khóc ngất bên bờ biển Cửa Ông (xã Bắc Trạch, Quảng Trị) ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Những giọt nước mắt và nỗi đau của bà Bé ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo lời bà Bé, tàu BV-92756-TS mới hạ thủy, là niềm hy vọng mưu sinh của cả gia đình. Khi sự cố xảy ra, bà ở trên bờ nên không thấy phút giây con tàu bị sóng cuốn. Trên tàu lúc đó không có người thân của mình, song tất cả các thuyền viên đều là lao động từ miền Tây ra khơi, đến nay chưa rõ tung tích.

“Tôi không biết phải làm sao để báo tin cho gia đình họ. Tội lắm!”, bà nghẹn ngào.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, động viên bà Bé vượt qua nghịch cảnh ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 28.9, tàu cá BV-92756-TS và tàu cá BV-92754-TS với tổng cộng 13 ngư dân đang neo đậu tránh bão tại khu vực cửa Gianh thì bất ngờ đứt neo, bị sóng lớn cuốn trôi. Trong đêm tối, biển động dữ dội, 2 con tàu chao đảo rồi chìm. Đến sáng 29.9, lực lượng cứu hộ mới phát hiện 1 trong 2 chiếc bị lật úp gần bờ biển Cửa Ông.

Chiếc tàu bị lật úp ở biển Cửa Ông ẢNH: THANH LỘC

Trong số 13 ngư dân gặp nạn, chỉ có 4 người may mắn bơi vào bờ, còn 9 người đến nay vẫn mất tích. Ông Nguyễn Trọng Chí (50 tuổi, quê Kiên Giang), một trong số 4 người thoát chết, vẫn chưa hết bàng hoàng: “Đứt dây neo rồi, tàu chạy không lên, sóng dập quá mạnh. Máy vẫn nổ, nhưng tích tắc là chìm. Anh em mặc áo phao, thả mình cho sóng cuốn đi, không ai có thể bơi vì sóng cao chục mét, dập xuống rồi nhấn chìm 7 - 8 m, ngoi lên chỉ kịp thở chốc lát”.

Ông Nguyễn Trọng Chí (ngoài cùng bên trái) và ông Sa Léc (giữa) hiện đang được lực lượng biên phòng chăm sóc ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Thuyền viên Sa Léc (36 tuổi, quê An Giang) cũng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Sóng lùa mấy đợt, ghe nghiêng, tụi em phóng xuống biển. Sóng đánh dữ lắm, chỉ kịp bám vào những mảnh gỗ trôi nổi. Anh em có áo phao cũng chịu không nổi, sức không có thì coi như hết. Em cứ nghĩ chuyến này không còn sống sót nữa...”.

Những lời kể của các ngư dân sống sót càng khắc họa rõ hơn sự khốc liệt của biển cả trong bão tố. Mỗi đợt sóng cao ngất như bức tường trắng xóa, nhấn chìm hy vọng và sinh mạng của những con người nhỏ bé giữa đại dương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Quân khu 4 đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Hiện, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng vẫn đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích. Nhiều tàu cứu hộ, xuồng máy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ túc trực ngày đêm ở cửa biển, với hy vọng dù mong manh vẫn có thể mang về một phép màu cho gia đình các ngư dân.

Việc đưa con tàu gặp nạn lên bờ là không hề đơn giản ẢNH: THANH LỘC

Bên bãi cát trắng, tiếng sóng biển vẫn gầm gào không ngớt. Tiếng khóc của bà Bé hòa lẫn vào tiếng sóng thành khúc bi thương cho những phận người mưu sinh trên đầu sóng ngọn gió. Câu chuyện đau lòng tại cửa Gianh không chỉ là mất mát của riêng một gia đình, mà còn là lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt của nghề biển, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi chỉ tính bằng khoảnh khắc.