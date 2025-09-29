Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Quảng Trị: 3 vụ tai nạn điện trong mưa bão, 2 người tử vong

Thanh Lộc
Thanh Lộc
29/09/2025 08:10 GMT+7

Trong chiều và tối qua 28.9, Quảng Trị liên tiếp ghi nhận 3 vụ tai nạn điện thương tâm giữa mưa bão khiến 2 người tử vong và nhiều con trâu bị chết.

Sáng 29.9, lãnh đạo xã Tân Thành (Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn có 1 người tử vong do tai nạn điện. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 28.9. Nạn nhân được xác định là Đ.L.C.H (17 tuổi, trú địa phương), khi đi cùng bạn trên tuyến đường liên thôn thuộc địa phận thôn Yên Bình (xã Tân Thành) thì không may bị điện giật.

Thời điểm này trời đang mưa to, gió lớn. Khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đưa nạn nhân đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất, nhưng không qua khỏi. Hiện gia đình đang làm thủ tục để mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, anh N.A.R (35 tuổi, trú tại thôn Kim Long, xã Vĩnh Định) dọn dẹp nhà cửa thì không may bị điện giật rồi tử vong. Nguyên nhân ban đầu được cho là do rò rỉ điện. 

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Anh R. là trụ cột chính của gia đình. Bố anh mất vì tai nạn giao thông năm 2018, mẹ sức khỏe yếu, người em út bị khuyết tật bẩm sinh... nên anh là lao động chính nuôi sống cả nhà.

Quảng Trị: 3 vụ tai nạn điện trong mưa bão, 2 người tử vong, nhiều trâu chết- Ảnh 1.

4 con trâu chết vì tai nạn điện ở Gio Linh

ẢNH: THANH LỘC

Khoảng 16 giờ ngày 28.9, tại thôn Trúc Lâm (xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), 4 con trâu của người dân bị điện giật chết tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố rò rỉ điện từ hệ thống đường dây dẫn điện tại một trang trại gần đó, trong lúc trời mưa lớn. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng ngành điện lực đã có mặt để khoanh vùng, cắt nguồn điện, đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời phối hợp với hộ chăn nuôi để thống kê thiệt hại, tiến hành hỗ trợ khắc phục. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra hệ thống điện tại khu vực, yêu cầu các hộ dân và trang trại rà soát, tăng cường các biện pháp an toàn trong mùa mưa bão nhằm tránh những sự cố tương tự có thể xảy ra.

Tin liên quan

Tai nạn điện Bạc Liêu: Chuyển tôn lợp mái nhà, 2 người bị điện giật nguy kịch

Tai nạn điện Bạc Liêu: Chuyển tôn lợp mái nhà, 2 người bị điện giật nguy kịch

Trong lúc đưa tôn lên lợp mái nhà, 2 lao động ở Bạc Liêu vô ý để tôn chạm vào đường dây điện 22kV. Tai nạn lao động khiến cả 2 bị điện giật, nguy kịch tính mạng.

Vĩnh Long: 3 người cùng nhà tử vong trong căn chòi, nghi bị điện giật

Cà Mau: Bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong trên cầu Thuận Duyên

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn điện Quảng Trị tử vong bão số 10
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận