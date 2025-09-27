Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau: Bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong trên cầu Thuận Duyên

Gia Bách
Gia Bách
27/09/2025 18:03 GMT+7

Trong lúc cùng bạn về nhà, bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong ngay trên cầu Thuận Duyên, thuộc xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau.

Ngày 27.9, lãnh đạo xã Tân Hưng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 50 cùng ngày, bé T.T.T. (10 tuổi, ở ấp Rạch Dược, xã Hưng Mỹ, Cà Mau) đi chơi cùng nhóm bạn. Khi đi bộ qua cầu Thuận Duyên ở ấp Cái Cấm, xã Tân Hưng để về nhà, em bất ngờ bị điện giật tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Hưng cùng chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây điện dài khoảng 80 m, kéo từ trụ điện số 52 (ấp Cái Cấm) vào nhà ông H. (ấp Rạch Dược). Cơ quan chức năng xác định, đoạn giữa của sợi dây được cố định vào thanh sắt giữa cầu, bị hỏng lớp cách điện. 

Chính quyền xã Tân Hưng đã chỉ đạo Công an xã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác định rõ nguyên nhân tử vong của bé gái nêu trên.

Vụ việc đặt ra cảnh báo về tình trạng kéo điện tùy tiện tại nhiều vùng nông thôn, không chỉ gây mất an toàn cho người dân mà còn để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước thực tế gần đây trên địa bàn Cà Mau liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy và tai nạn liên quan đến điện, UBND tỉnh Cà Mau khẳng định sẽ chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, siết chặt an toàn điện nhằm ngăn ngừa những sự cố đau lòng tái diễn.

Điện giật tử vong Điện Giật Tử Vong cà mau
