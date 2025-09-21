Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đi xuyệt cá, 2 anh em ruột ở TP.HCM bị điện giật tử vong

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
21/09/2025 14:11 GMT+7

Người dân phát hiện 2 anh em ruột tử vong dưới ruộng ở thành phố Thủ Đức cũ (TP.HCM), nghi tử vong do điện giật lúc xuyệt cá.

Trưa 21.9, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phước Long khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ 2 anh em tử vong dưới ruộng ở thành phố Thủ Đức cũ.

Đi xuyệt cá, 2 anh em ruột ở TP.HCM bị điện giật tử vong- Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ việc

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Đ. và anh M. (47 - 50 tuổi, là 2 anh em ruột), sống gần hiện trường.

Thông tin ban đầu, trưa nay, người dân khu vực giao lộ song hành Võ Nguyên Giáp - hẻm 614 (phường Phước Long) đi thăm đồng thì phát hiện 2 anh em nằm bất động dưới ruộng nước. Lực lượng y tế có mặt xác định 2 nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phước Long nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong do điện giật trong lúc đi xuyệt cá.

Người dân khu vực cho hay, 2 anh em thường xuyên xuyệt cá tại khu vực này. Trước đó, 1 người trong số họ từng bị điện giật nhưng may mắn kịp phát hiện, xử lý.

Đi xuyệt cá, 2 anh em ruột ở TP.HCM bị điện giật tử vong- Ảnh 2.

Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường vụ 2 anh em tử vong

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Đi xuyệt cá, 2 anh em ruột ở TP.HCM bị điện giật tử vong- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đến hiện trường

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

