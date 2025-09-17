Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Gia Lai: 2 người tử vong bất thường trên ruộng, nghi bị điện giật

Đức Nhật
Đức Nhật
17/09/2025 14:33 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ 2 người đàn ông tử vong bất thường trên ruộng lúa ở xã Phù Mỹ Tây, nghi bị điện giật khi đi bắn chim.

Ngày 17.9, một lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 người đàn ông tử vong bất thường trên ruộng lúa, nghi do điện giật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, tối 16.9, các anh Đ.N.P (28 tuổi), Đ.P.T (33 tuổi) và L.V.H (33 tuổi, cùng ở thôn Phước Thọ, xã Phù Mỹ Tây) rủ nhau đi bắn chim tại thôn Phú Thiện.

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, anh P. phát hiện anh T. và anh H. nằm bất động trên ruộng lúa của ông T.Q.H (79 tuổi, thôn Phú Thiện). Khi lại gần, anh P. xác định cả hai đã tử vong, lập tức trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, gần vị trí hai nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây điện giăng để bẫy chuột phá hoại lúa.

Vụ hai người đàn ông tử vong trên ruộng lúa đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm bình luận