TP.HCM: Người đàn ông tử vong trong bãi xe, nghi điện giật

Tối 10.9, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Trường (thành phố Thủ Đức cũ) khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ một người đàn ông được phát hiện tử vong tại một bãi xe trên đường Võ Chí Công.

Công an có mặt tại hiện trường vụ người đàn ông tử vong trong bãi xe ẢNH: C.T.V

Theo cơ quan chức năng, danh tính nạn nhân được xác định là anh Đ.T.H (42 tuổi, quê Bình Phước cũ), nhân viên sửa xe của garage trong bãi xe.

Gần 17 giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện anh H. nằm bất động trong bãi xe trên đường Võ Chí Công (phường Long Trường). Tại hiện trường, vật dụng, đồ đạc có dấu hiệu bị cháy.

Mọi người ngắt điện, kiểm tra thì phát hiện anh H. đã tử vong nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi thông tin nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định anh H. bị điện giật trong lúc sử dụng máy bơm rửa xe. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.