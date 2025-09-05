TP.HCM: Nhiều công trình xây dựng trái phép gần đường dây điện cao thế 220 kV

Ngày 5.9, ông Phạm Nghĩa Bình, Phó chủ tịch UBND phường Tân Phước (thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM đã kiểm tra thực tế các công trình xây dựng trái phép trên tuyến đường quy hoạch S (nhánh tây) để lên kế hoạch cưỡng chế. Theo ông Bình, tuyến đường quy hoạch S đang phát sinh nhiều trường hợp xây dựng không phép, sai phép và trở thành trọng điểm trong các đợt kiểm tra, xử lý của địa phương.

Ông Phạm Nghĩa Bình, Phó chủ tịch UBND phường Tân Phước (áo trắng) kiểm tra công trình xây dựng trái phép trên đường quy hoạch S sáng 5.9 ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Phước, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường đã có 65 trường hợp được cấp phép xây dựng hợp pháp. Tuy nhiên, tại một số khu vực, nhất là tuyến đường quy hoạch S (nhánh tây), chạy song song với đường dây điện cao thế 220 kV đã xuất hiện nhiều hộ dân xây dựng công trình trái phép, không tuân thủ các quy định pháp luật.

Công trình xây dựng trái phép song song với đường điện cao thế ẢNH: NGUYỄN LONG

Thống kê đến đầu tháng 9.2025, có 4 hộ dân tại khu vực đường quy hoạch S đã có hành vi xây dựng không phép trên đất nông nghiệp. Cụ thể, các hộ dân dựng khung thép nhà tiền chế, bao tôn, xây tường rào kiên cố để chia thành ki-ốt cho thuê. Một số hộ dân đã cam kết tháo dỡ nhưng thực tế chưa chấp hành. Có trường hợp không hợp tác, thậm chí tiếp tục thi công khi không có đoàn kiểm tra hiện diện.

"Những hành vi trên không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn về an toàn điện lưới, trật tự xây dựng, đồng thời tạo dư luận không tốt trong nhân dân nếu không được xử lý kiên quyết", ông Bình nhấn mạnh.

Trước thực trạng này, UBND phường Tân Phước đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng. Phường Tân Phước đã thành lập Tổ quản lý nhà nước về trật tự đô thị, xây dựng, đất đai, tài nguyên và môi trường, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác kiểm tra, xử lý.

Các công trình xây trái phép trên đường S đang có kế hoạch cưỡng chế của phường Tân Phước ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong ngày 5.9, UBND phường Tân Phước đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với một trường hợp vi phạm và tiếp tục củng cố hồ sơ để ban hành quyết định cưỡng chế và tiến hành cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm.

Theo ông Bình, dù đã có nhiều nỗ lực, song công tác quản lý trật tự xây dựng tại phường vẫn còn gặp không ít khó khăn. Trước hết, do đặc thù phường mới sáp nhập và mở rộng địa bàn từ ngày 1.7, khối lượng công việc tăng nhanh trong khi hồ sơ, dữ liệu từ các đơn vị cũ chưa được bàn giao đầy đủ, hệ thống số hóa chưa đồng bộ. Lực lượng cán bộ chuyên trách còn mỏng, dẫn đến tình trạng quá tải khi phải kiểm soát số lượng công trình phát sinh lớn.

Ngoài ra, một bộ phận người dân vẫn lợi dụng giai đoạn chuyển tiếp, các ngày nghỉ lễ để xây dựng trái phép, đối phó với lực lượng chức năng, gây khó khăn cho việc xử lý kịp thời.

Các công trình xây dựng trái phép đã bị phường Tân Phước yêu cầu dừng thi công ẢNH: NGUYỄN LONG

Để khắc phục những hạn chế và tăng cường hiệu quả quản lý, phường Tân Phước duy trì kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các khu vực nóng, đặc biệt là tuyến đường quy hoạch S. Kiên quyết xử lý vi phạm đến cùng, đồng thời gắn trách nhiệm cho Ban điều hành khu phố trong giám sát địa bàn.