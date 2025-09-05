Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Nhiều công trình xây dựng trái phép gần đường dây điện cao thế 220 kV

Nguyễn Long
Nguyễn Long
05/09/2025 16:45 GMT+7

Tuyến đường quy hoạch S trên địa bàn phường Tân Phước chạy song song với đường dây điện cao thế 220 kV xuất hiện nhiều hộ dân xây dựng công trình trái phép.

Ngày 5.9, ông Phạm Nghĩa Bình, Phó chủ tịch UBND phường Tân Phước (thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM đã kiểm tra thực tế các công trình xây dựng trái phép trên tuyến đường quy hoạch S (nhánh tây) để lên kế hoạch cưỡng chế. Theo ông Bình, tuyến đường quy hoạch S đang phát sinh nhiều trường hợp xây dựng không phép, sai phép và trở thành trọng điểm trong các đợt kiểm tra, xử lý của địa phương.

TP.HCM: Nhiều công trình xây dựng trái phép song song với đường dây điện cao thế 220Kv - Ảnh 1.

Ông Phạm Nghĩa Bình, Phó chủ tịch UBND phường Tân Phước (áo trắng) kiểm tra công trình xây dựng trái phép trên đường quy hoạch S sáng 5.9

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Phước, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường đã có 65 trường hợp được cấp phép xây dựng hợp pháp. Tuy nhiên, tại một số khu vực, nhất là tuyến đường quy hoạch S (nhánh tây), chạy song song với đường dây điện cao thế 220 kV đã xuất hiện nhiều hộ dân xây dựng công trình trái phép, không tuân thủ các quy định pháp luật.

TP.HCM: Nhiều công trình xây dựng trái phép song song với đường dây điện cao thế 220Kv - Ảnh 2.

Công trình xây dựng trái phép song song với đường điện cao thế

ẢNH: NGUYỄN LONG

Thống kê đến đầu tháng 9.2025, có 4 hộ dân tại khu vực đường quy hoạch S đã có hành vi xây dựng không phép trên đất nông nghiệp. Cụ thể, các hộ dân dựng khung thép nhà tiền chế, bao tôn, xây tường rào kiên cố để chia thành ki-ốt cho thuê. Một số hộ dân đã cam kết tháo dỡ nhưng thực tế chưa chấp hành. Có trường hợp không hợp tác, thậm chí tiếp tục thi công khi không có đoàn kiểm tra hiện diện.

"Những hành vi trên không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn về an toàn điện lưới, trật tự xây dựng, đồng thời tạo dư luận không tốt trong nhân dân nếu không được xử lý kiên quyết", ông Bình nhấn mạnh.

Trước thực trạng này, UBND phường Tân Phước đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng. Phường Tân Phước đã thành lập Tổ quản lý nhà nước về trật tự đô thị, xây dựng, đất đai, tài nguyên và môi trường, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác kiểm tra, xử lý.

TP.HCM: Nhiều công trình xây dựng trái phép song song với đường dây điện cao thế 220Kv - Ảnh 3.

Các công trình xây trái phép trên đường S đang có kế hoạch cưỡng chế của phường Tân Phước

ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong ngày 5.9, UBND phường Tân Phước đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với một trường hợp vi phạm và tiếp tục củng cố hồ sơ để ban hành quyết định cưỡng chế và tiến hành cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm.

Theo ông Bình, dù đã có nhiều nỗ lực, song công tác quản lý trật tự xây dựng tại phường vẫn còn gặp không ít khó khăn. Trước hết, do đặc thù phường mới sáp nhập và mở rộng địa bàn từ ngày 1.7, khối lượng công việc tăng nhanh trong khi hồ sơ, dữ liệu từ các đơn vị cũ chưa được bàn giao đầy đủ, hệ thống số hóa chưa đồng bộ. Lực lượng cán bộ chuyên trách còn mỏng, dẫn đến tình trạng quá tải khi phải kiểm soát số lượng công trình phát sinh lớn.

Ngoài ra, một bộ phận người dân vẫn lợi dụng giai đoạn chuyển tiếp, các ngày nghỉ lễ để xây dựng trái phép, đối phó với lực lượng chức năng, gây khó khăn cho việc xử lý kịp thời.

TP.HCM: Nhiều công trình xây dựng trái phép song song với đường dây điện cao thế 220Kv - Ảnh 4.

Các công trình xây dựng trái phép đã bị phường Tân Phước yêu cầu dừng thi công

ẢNH: NGUYỄN LONG

Để khắc phục những hạn chế và tăng cường hiệu quả quản lý, phường Tân Phước duy trì kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các khu vực nóng, đặc biệt là tuyến đường quy hoạch S. Kiên quyết xử lý vi phạm đến cùng, đồng thời gắn trách nhiệm cho Ban điều hành khu phố trong giám sát địa bàn.

Tin liên quan

Cán bộ tiếp tay xây dựng trái phép sẽ bị Thành ủy TP.HCM xử lý nghiêm

Cán bộ tiếp tay xây dựng trái phép sẽ bị Thành ủy TP.HCM xử lý nghiêm

Đánh giá tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất không phù hợp quy hoạch vẫn còn phức tạp, Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu tập trung chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm.

Khám phá thêm chủ đề

xây dựng trái phép PHƯỜNG TÂN PHƯỚC đối phó hệ thống số hóa trật tự xây dựng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận