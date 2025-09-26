Cà Mau: Bệnh viện thiếu tiền trả lương, nợ tiền thuốc

Chiều 26.9, lãnh đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau xác nhận đã báo cáo Sở Y tế về việc không còn khả năng cân đối tiền lương từ tháng 9 đến hết năm 2025.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi có quy mô 100 giường bệnh, đầu năm 2025 chỉ được phân bổ 2,4 tỉ đồng ngân sách, đủ chi trả lương trong 3 tháng đầu năm. Từ tháng 4 trở đi, bệnh viện phải xoay xở bằng nguồn thu khám chữa bệnh và tạm ứng bảo hiểm y tế (BHYT), nhưng đến nay vẫn thiếu hơn 4,4 tỉ đồng để trả lương cho nhân viên. Ngoài ra, tính đến cuối tháng 8.2025, bệnh viện còn nợ tiền thuốc hơn 2,2 tỉ đồng .

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau có báo cáo gửi Sở Y tế Cà Mau về việc không còn khả năng cân đối tiền lương từ tháng 9 đến hết năm 2025 ẢNH: G.B

Theo lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau, tình trạng này không chỉ xảy ra tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi mà còn ở nhiều cơ sở khác. Nguyên nhân chính là chi phí khám chữa bệnh BHYT các năm 2020 và 2023 vượt trần nhưng đến nay chưa được quyết toán. Trong khi đó, BHXH chỉ tạm ứng tối đa 80% và giải quyết hồ sơ rất chậm, khiến các bệnh viện rơi vào thế kẹt. Nguồn thu khám chữa bệnh hạn hẹp, trong khi ngân sách cấp theo chỉ tiêu giường bệnh không đủ để duy trì hoạt động.

Một lãnh đạo trung tâm y tế ở Cà Mau cho biết, nguồn thu từ hoạt động khám chữa bệnh tại tuyến huyện (cũ) hiện rất thấp, trong khi ngân sách Nhà nước cấp cho các đơn vị chỉ căn cứ theo chỉ tiêu giường bệnh. Khi nguồn thu không đủ bù chi, nhiều nơi không còn khả năng chi trả lương, phụ cấp cho nhân viên, dù vẫn phải triển khai thêm kỹ thuật mới và áp dụng mức giá thu theo Nghị quyết 41/NQ-HĐND tỉnh Cà Mau.

Khó khăn càng chồng chất khi Nghị định 60/2021/NĐ-CP và Nghị định 111/2025/NĐ-CP buộc các đơn vị y tế công lập nâng mức tự chủ tài chính. Thực tế, lượng bệnh nhân điều trị tập trung chủ yếu ở tuyến tỉnh, còn bệnh viện và trung tâm y tế không có nguồn thu ổn định. Trước đây, để duy trì trả lương, nhiều trung tâm phải lấy kinh phí thường xuyên của trạm y tế xã để bù đắp.

Sự chậm trễ trong cơ chế thanh toán và cách phân bổ ngân sách đang đẩy nhiều bệnh viện, trung tâm y tế của Cà Mau vào tình cảnh mất cân đối tài chính, vừa thiếu tiền trả lương, vừa nợ đọng nhà cung cấp thuốc. Nếu không có giải pháp tháo gỡ kịp thời, hệ thống y tế địa phương có nguy cơ rơi vào vòng luẩn quẩn: bệnh viện không có nguồn lực, nhân viên không đủ động lực, còn người bệnh phải chịu rủi ro từ sự trì trệ dịch vụ y tế.