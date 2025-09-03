TP.HCM thống nhất giá khám chữa bệnh sau sáp nhập

HĐND TP.HCM vừa ban hành Nghị quyết 339 quy định giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá do ngân sách nhà nước thanh toán; giá không thuộc danh mục do bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám chữa bệnh thuộc TP.HCM.

Nghị quyết 339 có hiệu lực từ 28.8, áp dụng cho các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước do TP.HCM quản lý, trừ các cơ sở khám chữa bệnh tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên.

TP.HCM ban hành giá dịch vụ khám chữa bệnh thống nhất, đảm bảo công bằng cho mọi người dân ẢNH: DUY TÍNH

Theo Nghị quyết 339, kể từ ngày 1.7, chính quyền địa phương TP.HCM (mới) chính thức hoạt động và có sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã. Việc thống nhất giá khám chữa bệnh theo chính sách mới sẽ tác động tích cực đến người dân, đặc biệt là đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh công bằng giữa các khu vực sau sáp nhập. Người dân sẽ không còn phải chịu sự chênh lệch về chi phí y tế do khác biệt đơn vị hành chính như trước.

Đồng thời, chính sách này giúp tăng tính minh bạch, nhất quán trong hệ thống y tế công lập và thuận lợi cho việc quản lý bảo hiểm y tế. Đây cũng là cơ hội để các cơ sở y tế rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn hóa quy trình thu - chi theo đúng quy định mới, góp phần xây dựng hệ thống y tế công bằng và bền vững hơn.

Như vậy, theo Nghị quyết 339, TP.HCM mới, thống nhất có 10.649 dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh. Bao gồm giá khám bệnh, hội chẩn; giá dịch vụ ngày giường bệnh; giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm; giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê chưa bao gồm chi phí thuốc và ô xy sử dụng cho dịch vụ.

Cụ thể:

Giá khám bệnh do bảo hiểm y tế thanh toán từ 36.500 đồng - 50.600, tùy tuyến.

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh): 200.000 đồng (áp dụng tất cả các tuyến, trừ trạm y tế và cơ sở chưa phân hạng).

Đối với danh mục không thuộc quỹ bảo hiểm y tế thanh toán nhưng không phải là dịch vụ theo yêu cầu, áp dụng cho tất cả các tuyến:

Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang): 160.000 đồng.

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang): 160.000 đồng.

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang): 450.000 đồng.

Đối với các dịch vụ kỹ thuật khác, ngày điều trị hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy/ghép tế bào gốc là 928.100 đồng. Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu, cao nhất là 558.600 đồng (hạng chuyên sâu). Ngày giường bệnh thấp nhất là 156.300 đồng áp dụng cho các khoa y học dân tộc, phục hồi chức năng tại các cơ sở chưa phân hạng...