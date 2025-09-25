Công ty Cấp nước Cà Mau kiến nghị giữ nguyên vốn Nhà nước

Ngày 25.9, ông Phạm Phước Tài, Tổng giám đốc Công ty CP cấp nước Cà Mau, ký văn bản gửi Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đề xuất phương án sắp xếp và duy trì tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ 71,49% tại công ty.

Công ty CP Cấp nước Cà Mau kiến nghị giữ 71,49% vốn Nhà nước ẢNH: CTV

Theo đó, Công ty CP cấp nước Cà Mau khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, vốn Nhà nước được bảo toàn và tăng trưởng, doanh thu và lợi nhuận hằng năm đều vượt kế hoạch. Dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty đáp ứng đầy đủ quy chuẩn quốc gia, đóng vai trò thiết yếu trong đời sống dân sinh cũng như phục vụ quốc phòng, an ninh và an toàn nguồn nước.

Công ty lý giải, theo Quyết định 1479/QĐ-TTg năm 2022 và Quyết định 13/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, thì Công ty CP cấp nước Cà Mau tiếp tục thuộc diện giữ nguyên phần vốn Nhà nước trong giai đoạn 2021 – 2025, không thực hiện thoái vốn. Hiện UBND tỉnh Cà Mau nắm giữ 71,49% vốn điều lệ, bảo đảm vai trò chi phối.

Trên cơ sở đó, công ty kiến nghị tỉnh giữ nguyên mô hình tổ chức hiện nay và tiếp tục duy trì tỷ lệ vốn Nhà nước 71,49%. Đồng thời, đơn vị sẽ xây dựng đề án rà soát, tinh gọn tổ chức nội bộ, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản trị và ứng dụng công nghệ để giảm thất thoát, cải thiện chất lượng dịch vụ.

Lãnh đạo công ty nhấn mạnh, việc duy trì tỷ lệ vốn chi phối của Nhà nước không chỉ là yếu tố then chốt tạo nguồn lực và sự ổn định lâu dài cho doanh nghiệp, mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh nguồn nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các sở, trường và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn đề xuất phương án sắp xếp lại trường nghề, trường cao đẳng và đơn vị kinh tế nhà nước, trong đó có Công ty CP cấp nước Cà Mau.