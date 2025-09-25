Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Công ty Cấp nước Cà Mau kiến nghị giữ nguyên vốn Nhà nước

Gia Bách
Gia Bách
25/09/2025 18:41 GMT+7

Công ty CP cấp nước Cà Mau đề nghị tiếp tục duy trì tỷ lệ vốn Nhà nước 71,49% để bảo đảm vai trò chi phối, ổn định hoạt động cung cấp nước sạch.

Ngày 25.9, ông Phạm Phước Tài, Tổng giám đốc Công ty CP cấp nước Cà Mau, ký văn bản gửi Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đề xuất phương án sắp xếp và duy trì tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ 71,49% tại công ty.

Công ty Cấp nước Cà Mau kiến nghị giữ 71,49% vốn Nhà nước- Ảnh 1.

Công ty CP Cấp nước Cà Mau kiến nghị giữ 71,49% vốn Nhà nước

ẢNH: CTV

Theo đó, Công ty CP cấp nước Cà Mau khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, vốn Nhà nước được bảo toàn và tăng trưởng, doanh thu và lợi nhuận hằng năm đều vượt kế hoạch. Dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty đáp ứng đầy đủ quy chuẩn quốc gia, đóng vai trò thiết yếu trong đời sống dân sinh cũng như phục vụ quốc phòng, an ninh và an toàn nguồn nước.

Công ty lý giải, theo Quyết định 1479/QĐ-TTg năm 2022 và Quyết định 13/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, thì Công ty CP cấp nước Cà Mau tiếp tục thuộc diện giữ nguyên phần vốn Nhà nước trong giai đoạn 2021 – 2025, không thực hiện thoái vốn. Hiện UBND tỉnh Cà Mau nắm giữ 71,49% vốn điều lệ, bảo đảm vai trò chi phối.

Trên cơ sở đó, công ty kiến nghị tỉnh giữ nguyên mô hình tổ chức hiện nay và tiếp tục duy trì tỷ lệ vốn Nhà nước 71,49%. Đồng thời, đơn vị sẽ xây dựng đề án rà soát, tinh gọn tổ chức nội bộ, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản trị và ứng dụng công nghệ để giảm thất thoát, cải thiện chất lượng dịch vụ.

Lãnh đạo công ty nhấn mạnh, việc duy trì tỷ lệ vốn chi phối của Nhà nước không chỉ là yếu tố then chốt tạo nguồn lực và sự ổn định lâu dài cho doanh nghiệp, mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh nguồn nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các sở, trường và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn đề xuất phương án sắp xếp lại trường nghề, trường cao đẳng và đơn vị kinh tế nhà nước, trong đó có Công ty CP cấp nước Cà Mau.

Tin liên quan

Dự kiến lương Chủ tịch HĐQT Công ty Cấp nước Cà Mau 58,9 triệu đồng/tháng

Dự kiến lương Chủ tịch HĐQT Công ty Cấp nước Cà Mau 58,9 triệu đồng/tháng

Sở Nội vụ Cà Mau vừa trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch quỹ lương năm 2025 của Công ty CP Cấp nước Cà Mau, trong đó Chủ tịch HĐQT công ty nhận lương bình quân gần 59 triệu đồng/tháng.

Khám phá thêm chủ đề

cà mau công ty cấp nước Vốn nhà nước doanh nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận