Khởi tố 3 cán bộ Công ty CP Cấp nước - Môi trường đô thị tỉnh Đồng Tháp

Ngày 13.3, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 cán bộ Công ty CP Cấp nước - Môi trường đô thị tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can gồm: Trần Tiến Đạt (53 tuổi, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty CP Cấp nước - Môi trường đô thị tỉnh Đồng Tháp); Hồ Minh Cường (52 tuổi, Giám đốc Chi nhánh cấp nước Nam sông Tiền, thuộc Công ty CP Cấp nước - Môi trường đô thị tỉnh Đồng Tháp); Châu Vĩnh Lộc (46 tuổi, Trưởng phòng Kỹ thuật thi công Chi nhánh cấp nước Nam sông Tiền).

Các bị can Trần Tiến Đạt, Hồ Minh Cường và Châu Vĩnh Lộc (từ trái qua) CTV

Trước đó, từ nguồn tin tố giác tội phạm xảy ra tại Chi nhánh cấp nước Nam sông Tiền, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

Qua điều tra phát hiện, từ năm 2018 - 2023, các bị can Trần Tiến Đạt, Hồ Minh Cường và Châu Vĩnh Lộc đã móc nối với nhau để làm khống hồ sơ thanh quyết toán chi phí thuê nhân công không đúng, gây thiệt hại tài sản cho Công ty CP Cấp nước - Môi trường đô thị tỉnh Đồng Tháp hơn 1,1 tỉ đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.