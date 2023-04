Thiếu tướng Đinh Văn Nơi công khai số điện thoại cá nhân để nhận tin tố giác tội phạm

Ngày 17.4, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan an ninh, trật tự và tố giác; tin báo về tội phạm trên địa bàn; trong đó có số điện thoại của thiếu tướng Đinh Văn Nơi.



Công an tỉnh Quảng Ninh công khai số điện thoại của thiếu tướng Đinh Văn Nơi để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ người dân NK

Thời điểm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thiếu tướng Đinh Văn Nơi từng dùng số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng, trực tiếp tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác tội phạm của người dân.

Thiếu tướng Nơi từng chỉ đạo, triệt phá nhiều vụ án lớn như: vụ buôn lậu 51 kg vàng từ Campuchia về An Giang; vụ án đánh bạc qua hình thức lô đề hơn 2.000 tỉ đồng tại TP.Long Xuyên (An Giang),...



Thời điểm 1.9.2022, ông được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tháng 1.2023, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Đinh Văn Nơi được Chủ tịch nước phong hàm thiếu tướng.

Từ khi về làm giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thiếu tướng Đinh Văn Nơi tiếp tục chỉ huy nhiều chuyên án lớn như vụ mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Hải Phòng, Quảng Ninh. Trong vụ án này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, thi hành lệnh bắt giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng trong thời gian vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ninh còn triệt phá vụ đánh bạc quy mô lớn hàng trăm tỉ tại khách sạn Hoàng Gia (TP.Hạ Long, Quảng Ninh).