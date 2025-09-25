Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau đối thoại với 3 công dân khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương

Gia Bách
Gia Bách
25/09/2025 20:01 GMT+7

Trong 2 ngày 24 - 25.9, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Tiếp công dân T.Ư tổ chức đối thoại trực tiếp với 3 công dân có đơn khiếu kiện vượt cấp.

Tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Cà Mau, các cuộc đối thoại được chủ trì bởi ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân T.Ư; ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Cùng dự còn có các phó chủ tịch tỉnh, gồm các ông Lâm Văn Bi, Huỳnh Hữu Trí, Lê Văn Sử; đại diện Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và các cơ quan hành chính, tố tụng tỉnh Cà Mau và 3 hộ dân khiếu kiện.

Cà Mau đối thoại công dân khiếu kiện Hà Nội, khẳng định minh bạch và cầu thị - Ảnh 4.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục tiếp nhận, giải quyết yêu cầu theo luật Tiếp công dân

ẢNH: CTV

Theo UBND tỉnh Cà Mau, các vụ việc liên quan đã được địa phương giải quyết trong phạm vi thẩm quyền. Một số đã có phán quyết của tòa án, nhưng công dân chưa đồng ý và tiếp tục gửi đơn vượt cấp đến T.Ư. Trên cơ sở đó, các cơ quan T.Ư yêu cầu tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp để rà soát và lắng nghe thêm tình tiết mới.

Trong quá trình làm việc, 2 công dân xin dừng tham gia vì lý do sức khỏe; một trường hợp từ chối đối thoại với lý do "chưa đủ thẩm quyền" từ phía T.Ư. Chính quyền đánh giá đây là sự hiểu lầm về thẩm quyền giải quyết, đồng thời khẳng định việc đối thoại được tổ chức đúng quy định, có sự tham gia của đầy đủ cơ quan T.Ư và địa phương.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh việc tổ chức đối thoại không chỉ thể hiện trách nhiệm giải quyết khiếu nại, mà còn là quyết tâm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Ông Ngại khẳng định, ngay cả khi công dân từ chối tham gia, tỉnh vẫn tiếp tục tiếp nhận, giải quyết yêu cầu theo luật Tiếp công dân.

Trưởng ban Tiếp công dân T.Ư Nguyễn Hồng Điệp đánh giá cao tinh thần cầu thị của lãnh đạo tỉnh Cà Mau khi chủ động đón công dân từ Hà Nội về địa phương, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và tổ chức đối thoại đúng quy định. 

Ông Nguyễn Hồng Điệp đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan rà soát hồ sơ, báo cáo kết quả giải quyết và kết quả đối thoại với T.Ư; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền lợi theo pháp luật.

Bộ trưởng ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân tới 77%

Bộ trưởng ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân tới 77%

Năm 2025, các bộ trưởng, trưởng ngành ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân tới 77% số ngày theo quy định, tăng vọt so với năm 2024, chỉ 15%.

