Cấp 'căn cước công dân' cho từng thửa đất

Có thể giúp cấp sổ hồng điện tử

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý đất đai, mã định danh thửa đất là một mã được gán cho từng thửa đất và có tính duy nhất trên toàn quốc, một thửa đất cụ thể chỉ có một mã định danh. Quy trình xây dựng mã định danh thửa đất có 4 bước, gồm: xác định điểm đặc trưng của thửa đất, tính chuyển vị trí từ hệ tọa độ VN2000 của VN sang hệ tọa độ quốc tế WGS84, mã hóa vị trí điểm đặc trưng của thửa đất, và cập nhật mã định danh của thửa đất vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Trong bối cảnh cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ số, việc gắn mã số định danh cho từng thửa đất đang trở thành xu hướng tất yếu. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật để quản lý đất đai hiệu quả hơn, mà còn mở ra nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và cơ quan quản lý.

Tới đây sẽ cấp mã định danh cho từng thửa đất ẢNH: ĐÌNH SƠN

Một lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Q.7 (cũ) (TP.HCM) nói, khi cấp mã số định danh cho thửa đất sẽ đảm bảo mỗi thửa đất có một mã duy nhất toàn quốc, tránh trùng lặp khi sáp nhập, chia tách hoặc thay đổi địa giới hành chính. Nó cũng giúp theo dõi lịch sử biến động đất đai một cách dễ dàng, vì mã cũ vẫn được lưu giữ và liên kết với mã mới; tạo khóa liên kết giữa cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư, tài sản, địa chỉ số, hệ thống thuế, ngân hàng. Thậm chí trong tương lai có thể đồng bộ với ứng dụng VNeID, cho phép người dân tra cứu, xác thực quyền sử dụng đất bằng định danh số. Khi đó, người dân có thể dùng mã định danh thửa đất như "căn cước của thửa đất", dễ dàng tra cứu thông tin, xác thực trực tuyến. Điều này cũng giúp giảm thủ tục giấy tờ bởi khi giao dịch chỉ cần nhập mã là có thể kiểm chứng nhanh tình trạng pháp lý, có thể hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ cao như cấp sổ hồng điện tử, cung cấp trích lục đất đai online.

"Mã định danh thửa đất là nền tảng quan trọng để số hóa, chuẩn hóa, và liên thông cơ sở dữ liệu đất đai trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Nó giống như mã định danh công dân nhưng áp dụng cho từng thửa đất, giúp quản lý đất đai thống nhất, minh bạch, chính xác. Khi tích hợp, liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư, địa chỉ số quốc gia theo Đề án 06 sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ công về đất đai, giảm chi phí, thời gian, tăng độ tin cậy cho người dân và doanh nghiệp", vị này cho hay.

Việc gắn mã số định danh cho từng thửa đất là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa quản lý đất đai. Nó giống như "căn cước công dân" của đất đai, giúp cơ quan nhà nước quản lý chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả hơn. Đồng thời, giúp người dân an tâm hơn trong sở hữu, giao dịch và khai thác giá trị tài sản đất đai của mình. Đây chính là nền tảng để xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững. Ông Phạm Ngọc Liên (nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM)

Ông Phạm Ngọc Liên, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, cũng cho rằng việc cấp "căn cước công dân" cho thửa đất sẽ giúp giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian. Người dân chỉ cần cung cấp mã số định danh của thửa đất là có thể tra cứu toàn bộ thông tin pháp lý, hiện trạng, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính… thay vì phải đi xin giấy tờ từ nhiều nơi. Với mã số định danh, thông tin đất đai minh bạch, giúp hạn chế rủi ro bị lừa đảo, mua bán đất chồng chéo hoặc tranh chấp quyền sử dụng. Mỗi hộ gia đình có thể dễ dàng quản lý toàn bộ tài sản đất đai của mình thông qua hệ thống định danh, tra cứu nhanh chóng khi cần chuyển nhượng, thế chấp hay phân chia thừa kế. Khi ngân hàng, công chứng, sàn giao dịch bất động sản hay cơ quan thuế liên thông dữ liệu với hệ thống đất đai, người dân có thể thực hiện các thủ tục online chỉ bằng mã số định danh, giảm chi phí đi lại.

Khi mỗi thửa đất có một mã số duy nhất như mỗi người có một mã số trên căn cước công dân sẽ giúp loại bỏ tình trạng trùng lặp, sai sót hay mập mờ trong hồ sơ. Dữ liệu được số hóa, cập nhật theo thời gian thực, giúp cơ quan quản lý nắm chắc hiện trạng đất đai. Khi tích hợp mã số định danh vào hệ thống thông tin địa chính, cơ quan nhà nước có thể dễ dàng phân tích dữ liệu, lập quy hoạch sử dụng đất, cũng như giám sát quá trình chuyển nhượng, chuyển mục đích hay thu hồi. Gắn mã định danh cho từng thửa đất giúp minh bạch hóa nghĩa vụ tài chính, từ đó hạn chế tình trạng khai sai diện tích, gian lận khi tính thuế hoặc phí sử dụng đất.

Nên tích hợp vào VNeID

Theo chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang, trong lúc Chính phủ đang thực hiện chiến dịch 90 ngày "làm giàu, làm sạch" dữ liệu đất đai đến hết tháng 11.2025 thì đây được đánh giá là bước đi phù hợp trong việc làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai trên cả nước. Việc cấp mã định danh cho từng thửa đất được xem như một bước tiến dài trong quản lý đất đai, bởi nhiều năm qua, dữ liệu về đất đai thường bị phân tán, thiếu cập nhật. Thậm chí xảy ra thường xuyên việc chồng lấn ranh, cấp nhầm, cấp sai số tờ, số thửa khiến người dân bức xúc và gây khó khăn cho công tác quản lý. Không chỉ vậy, thực tế còn xuất hiện tình trạng người dân bị lừa trong giao dịch khi gặp trường hợp làm sổ hồng giả. Do đó, việc Bộ NN-MT gắn mã định danh duy nhất cho từng thửa đất được kỳ vọng sẽ khắc phục những bất cập này khi chỉ cần tra cứu mã số định danh hoặc quét mã QR là biết đầy đủ thông tin về thửa đất, cũng như người chủ sở hữu.

Dù vậy, việc định danh từng thửa đất không hề dễ dàng, sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực. Bởi ở nhiều nơi, dữ liệu địa chính chưa đầy đủ, đòi hỏi phải thu thập lại thông tin chủ sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây dựng dữ liệu ban đầu.

Do vậy, theo ông Phạm Ngọc Liên, để "căn cước công dân" cho từng thửa đất phát huy hết hiệu quả, cần hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ trên toàn quốc. Bảo đảm tính bảo mật, tránh lộ lọt dữ liệu cá nhân. Đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý đất đai để sử dụng thành thạo công nghệ, nhất là cán bộ địa cấp xã. Có cơ chế phối hợp liên thông giữa các ngành, tránh tình trạng "dữ liệu cát cứ" ở mỗi đơn vị.

"Việc gắn mã số định danh cho từng thửa đất là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa quản lý đất đai. Nó giống như "căn cước công dân" của đất đai, giúp cơ quan nhà nước quản lý chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả hơn. Đồng thời, giúp người dân an tâm hơn trong sở hữu, giao dịch và khai thác giá trị tài sản đất đai của mình. Đây chính là nền tảng để xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững", ông Phạm Ngọc Liên cho hay.

Từ kinh nghiệm quốc tế, ông David Jackson, Tổng giám đốc Avision Young Việt Nam, cho rằng rất cần có mã định danh minh bạch, chuẩn hóa và có thể truy xuất nguồn gốc công khai về đất đai. Tại VN, mã định danh này nên được tích hợp vào ứng dụng VNeID, cho phép người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin về loại đất và quy hoạch khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai một cách dễ dàng, nhanh chóng.