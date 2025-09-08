Bộ trưởng ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân tới 77%

Sáng 8.9, Ủy ban Dân nguyện - Giám sát của Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 3 thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo về hành chính năm 2025.

Tỷ lệ ủy quyền tăng cao

Báo cáo tại phiên họp, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy cho biết, trong năm 2025, có 261.566 lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 28% so với năm 2024), với tổng số người được tiếp là 301.960 người (giảm 25,1%) về 219.463 vụ việc (giảm 24,5%), có 2.917 đoàn đông người (giảm 20,9%).

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy báo cáo tại phiên họp ẢNH: PHẠM THẮNG

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện tiếp công dân (hoặc ủy quyền) đạt 100% số ngày tiếp theo quy định với 186 lượt công dân được tiếp. Trong đó, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp tiếp công dân 33 ngày (chiếm 23%), ủy quyền tiếp 111 ngày (chiếm 77%).

Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện tiếp công dân (hoặc ủy quyền) đạt 99% số ngày tiếp theo quy định với 3.503 lượt công dân được tiếp, trong đó chủ tịch tỉnh trực tiếp tiếp công dân 468 ngày (chiếm 85%), ủy quyền tiếp 78 ngày (chiếm 14%).

Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện tiếp công dân (hoặc ủy quyền) đạt 98% số ngày tiếp theo quy định với 17.138 lượt công dân được tiếp, trong đó chủ tịch huyện trực tiếp tiếp công dân 9.241 ngày (chiếm 88%), ủy quyền tiếp 1.004 ngày (chiếm 10%).

Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện tiếp công dân (hoặc ủy quyền) đạt 89% số ngày tiếp theo quy định với 34.137 lượt công dân được tiếp, trong đó chủ tịch xã trực tiếp tiếp công dân 237.622 ngày (chiếm 82%), ủy quyền tiếp 21.027 ngày (chiếm 8%).

Báo cáo của Chính phủ cũng đánh giá, trong công tác tiếp công dân, mặc dù đã chuyển biến tốt hơn so với trước nhưng ở địa phương vẫn chưa đảm bảo số ngày tiếp công dân của thủ trưởng theo quy định; tỷ lệ ủy quyền tiếp công dân ở các bộ còn cao (chiếm 77%). Cạnh đó, trình độ, kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ tiếp công dân còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Ông Dương Quốc Huy cũng thông tin, toàn ngành đã tiến hành 903 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 1.276 đơn vị; đã ban hành 857 kết luận thanh tra. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, kiến nghị xử lý hành chính đối với 188 tổ chức, 902 cá nhân có vi phạm.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện - Giám sát của Quốc hội báo cáo thẩm tra sơ bộ tại phiên họp ẢNH: PHẠM THẮNG

Đề nghị làm rõ lý do

Tại dự thảo báo cáo thẩm tra sơ bộ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện - Giám sát của Quốc hội Hoàng Anh Công đánh giá, so với năm 2024, tình hình công dân đến cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo giảm cả 3 tiêu chí, bao gồm giảm 28% về số lượt, 25,1% về số người, 24,5% về số vụ việc và 20,9% số lượt đoàn đông người.

Số lượng công dân đến Thanh tra Chính phủ (Ban Tiếp công dân Trung ương) giảm 23,5% lượt người, giảm 2% số người, giảm 27,7% số vụ việc. Các bộ, ngành số lượt người giảm 82,5%, số người giảm 82,5%, số vụ việc giảm 82,6%. Các địa phương giảm 19,6% số lượt người, số người giảm 17,2% và số vụ việc giảm 17,4%...

Tuy nhiên, số đoàn đông người đến Thanh tra Chính phủ tăng 35,2% so với năm 2024, còn các bộ, ngành lại giảm 16,4% và các địa phương giảm tới 26,1%.

Từ đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ phân tích, làm rõ hơn nữa nguyên nhân tăng, giảm, biến động khá lớn về số liệu của năm 2025 so với năm 2024. Trong đó, cần làm rõ nguyên nhân về pháp luật, về tổ chức, thực hiện pháp luật về tiếp công dân để có giải pháp phù hợp.

Với trách nhiệm tiếp công dân của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, qua số liệu cho thấy, thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã quan tâm hơn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện tiếp công dân của cơ quan, địa phương mình.

Cơ quan thẩm tra đánh giá, việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân của chủ tịch UBND các cấp đã được thực hiện tốt hơn so với năm 2024. Tuy nhiên, việc ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân ở một số bộ, ngành còn diễn ra khá phổ biến, chiếm 77% số ngày theo quy định, cao hơn nhiều so với năm 2024. Năm 2024, việc ủy quyền ở các bộ, ngành ủy quyền chỉ chiếm 15%.

Từ đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ bổ sung làm rõ lý do của việc người đứng đầu cơ quan hành chính ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân, nhất là đối với một số bộ, ngành thường xuyên có công dẫn đến kiến nghị, phản ánh.

Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ cung cấp bổ sung số liệu thanh, kiểm tra về việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân của các bộ, ngành và UBND các tỉnh để phát huy, biểu dương đối với những nơi chấp hành tốt và yêu cầu chấn chỉnh, xem xét trách nhiệm đối với những trường hợp chưa thực hiện tốt quy định của pháp luật về tiếp công dân.