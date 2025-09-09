Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Khởi tố 2 người lôi kéo khiếu kiện vượt cấp kéo dài

Minh Hải
Minh Hải
09/09/2025 11:21 GMT+7

Các ông Bùi Mạnh Hải và Đỗ Xuân Túy (ngụ tỉnh Ninh Bình) được xác định có các hành vi tố cáo vượt cấp kéo dài, lôi kéo nhiều người khác khiếu kiện, tập trung ở cổng trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình, gây mất an ninh trật tự…

Ngày 9.9, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can có các hành vi khiếu kiện, lôi kéo người khác tham gia khiếu kiện vượt cấp kéo dài, gây mất an ninh trật tự…

Khởi tố 2 người lôi kéo khiếu kiện vượt cấp kéo dài- Ảnh 1.

Nghi phạm Bùi Mạnh Hải

ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Các bị can bị khởi tố, gồm; Bùi Mạnh Hải (68 tuổi, ngụ xã Hải Thịnh, Ninh Bình), và Đỗ Xuân Túy (63 tuổi, ngụ xã Vạn Thắng, Ninh Bình).

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Ninh Bình xác định, nhiều năm qua, ông Đỗ Xuân Túy và ông Bùi Mạnh Hải thường xuyên lôi kéo, kích động nhiều người khác khiếu kiện, gửi đơn tố cáo vượt cấp, tập trung trái phép tại trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình, gây mất an ninh trật tự.

Nội dung đơn tố cáo gửi đến nhiều cơ quan, đơn vị, tố cáo các cán bộ, lãnh đạo từ cấp xã đến cấp tỉnh. Tuy nhiên, trong các nội dung tố cáo có nhiều nội dung không có căn cứ, được cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải thích nhiều lần nhưng các bị can trên vẫn tiếp tục gửi đơn.

Khởi tố 2 người lôi kéo khiếu kiện vượt cấp kéo dài- Ảnh 2.

Bị can Đỗ Xuân Túy

ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Theo cơ quan công an, các bị can trên thường lựa chọn thời gian trước khi diễn ra bầu cử, đại hội, hoặc khi thực hiện sắp xếp cán bộ để gửi đơn nhằm hạ uy tín, danh dự của cán bộ, lãnh đạo ở Ninh Bình.

Đáng chú ý, bị can Bùi Mạnh Hải ngoài bị khởi tố điều tra về hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật, còn bị khởi tố để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Bị can Hải đã nhiều lần gửi đơn tố cáo gây sức ép, cưỡng ép, buộc những cán bộ bị tố cáo phải "trao đổi" bằng vật chất mới không tiếp tục gửi đơn hoặc rút đơn, từ đó chiếm đoạt tài sản của người bị tố cáo.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định, trung thực, khách quan, có căn cứ; không lợi dụng khiếu nại, tố cáo để vi phạm pháp luật hoặc gây mất an ninh trật tự.



