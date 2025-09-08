Đã giải quyết 203/226 vụ khiếu kiện phức tạp theo chỉ đạo của Tổng Bí thư

Báo cáo tại phiên họp, Phó tổng thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy cho biết, thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 142 ngày 20.3 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch thực hiện và thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo giải quyết 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo tại 53 địa phương.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy báo cáo tại phiên họp, cho biết, đến nay đã giải quyết xong 203/226 vụ khiếu kiện phức tạp theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm ẢNH: PHẠM THẮNG

Theo ông Huy, Chính phủ coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách do Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp giao nên đã chỉ đạo, triển khai thực hiện như một "chiến dịch 90 ngày đêm", tập trung toàn bộ lực lượng để kiểm tra, rà soát, chỉ đạo giải quyết 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

"Đến nay đã cơ bản giải quyết xong 203/226 (89,8%) vụ việc. Công dân rút đơn, không khiếu kiện, địa phương thực hiện phương án xử lý, giải quyết, thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết", ông Huy thông tin.

Với 23 vụ việc còn lại, gồm 7 vụ việc công dân đã, đang khởi kiện ra tòa án và 16 vụ việc có khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện, cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, giải quyết.

Theo Phó tổng thanh tra Chính phủ, qua đợt kiểm tra, rà soát 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự.

Trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra sơ bộ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện - Giám sát của Quốc hội Hoàng Anh Công cho biết, cơ quan thẩm tra đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và cấp ủy, chính quyền các địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư trong việc rà soát việc giải quyết đối với 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp tại Hà Nội.

Tuy nhiên, qua kết quả rà soát, Ủy ban Dân nguyện - Giám sát kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương và UBND các địa phương sớm triển khai thực hiện dứt điểm việc giải quyết đối với các vụ việc đã được các cơ quan xem xét, giải quyết thấu lý, đạt tình.

Ủy ban Dân nguyện - Giám sát cũng đề nghị sớm có những giải pháp để đề xuất cấp có thẩm quyền có cơ chế giải quyết dứt điểm đối với 16 vụ việc có khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện - Giám sát của Quốc hội Hoàng Anh Công trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra ẢNH: PHẠM THẮNG

Giải quyết dứt điểm thêm 210 vụ việc Bộ Công an báo cáo

Báo cáo của Chính phủ cũng cho hay, sau khi kết thúc đợt kiểm tra, rà soát, giải quyết 226 vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Văn bản số 16720 ngày 14.8 của Văn phòng Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ đôn đốc các địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc không còn khó khăn, vướng mắc, đã có phương án giải quyết, chấm dứt khiếu nại, tố cáo đối với 152 vụ việc đã được giải quyết hết nội dung, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật và thông báo kết luận về giải quyết vụ việc.

Đồng thời, Chính phủ cũng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát, có phương án xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài (ngoài 226 vụ việc), trước mắt là 210 vụ việc theo báo cáo của Bộ Công an; tổng hợp kết quả giải quyết, trao đổi với Bộ Công an, báo cáo Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30.11.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền giải quyết triệt để, dứt điểm các vụ việc còn lại có khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật; tổ chức thực hiện phương án xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc không còn khó khăn, vướng mắc.

Cùng đó, chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, có phương án xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp về an ninh, trật tự (ngoài 226 vụ việc), trước mắt tập trung giải quyết dứt điểm 210 vụ việc theo đề xuất của Bộ Công an.

Trong quá trình giải quyết, cần xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, nhiều mặt, không để xảy ra tình trạng xử lý được một số việc nhưng lại phát sinh nhiều vụ việc phức tạp mới.