Vĩnh Long: 3 người cùng nhà tử vong trong căn chòi, nghi bị điện giật

Chiều 28.9, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng công an đang tiến hành điều tra vụ nghi bị điện giật khiến 3 người cùng nhà tử vong trong một căn chòi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, Công an xã Trà Ôn (Vĩnh Long) nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 3 người tử vong trong căn chòi của ông H.V.N ở ấp Cây Gòn, xã Trà Ôn, Vĩnh Long.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Trà Ôn đã đến bảo vệ hiện trường, phối hợp xác minh. Danh tính 3 người tử vong được xác định gồm ông H.V.N (66 tuổi) và vợ là bà H.T.Nh (68 tuổi), cùng con trai H.V.S (37 tuổi, ở ấp Cây Gòn, xã Trà Ôn, Vĩnh Long).

Tiếp nhận thông tin, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận lời trình bày của nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, nguyên nhân 3 nạn nhân tử vong có thể là do điện giật, vì căn chòi nằm cách nhà khá xa và có kéo điện ra sử dụng.







