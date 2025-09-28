Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Sẽ thế nào khi tài xế xe tải mất trí?

Dương Quỳnh Trang
Dương Quỳnh Trang
28/09/2025 10:53 GMT+7

Liên quan vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn) và hiện tại, tài xế xe tải có bệnh lý tâm thần: mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác đã được xếp loại ở chỗ khác.

Chiều 26.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết điều tra viên vừa làm việc với bà Nguyễn Thị Hiền (44 tuổi, ở ấp Bang Chang, xã Trà Côn, Vĩnh Long - trước đây là xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long), để thông báo kết quả giám định bị can là tài xế xe tải trong vụ tai nạn. Bà Hiền là mẹ của nữ sinh N.N.B.T (14 tuổi) - nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xảy ra ngày 4.9.2024 ở Vĩnh Long.

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Sẽ thế nào khi tài xế xe tải mất trí?- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hiền làm việc với điều tra viên chiều 26.9

ẢNH: NAM LONG

Tại buổi làm việc, điều tra viên đã cung cấp văn bản thông báo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ đối với bị can là tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, Vĩnh Long - trước đây là xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, Trà Vinh).

Theo kết luận giám định, trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm Trung bị bắn vào ngày 28.4.2025), đương sự không có bệnh lý tâm thần. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn) và hiện tại, đương sự có bệnh lý tâm thần: mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác đã được xếp loại ở chỗ khác.

Kết luận về khả năng nhận thức, điều khiển hành vi đối với bị can Trung: tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, đương sự đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. 

Hiện tại, đương sự mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình.

"Bị can có thể phải chịu trách nhiệm hình sự sau khi khỏi bệnh"

Liên quan đến vụ việc nêu trên, luật sư Phùng Văn Hiệu, Giám đốc Công ty luật TNHH MTV Hitrust (Đoàn luật sư Bình Dương) cho biết, theo thông tin, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung từ trước.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, tài xế Trung được đưa đi giám định tâm thần, điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông báo kết luận giám định đối với bị can Nguyễn Văn Bảo Trung.

Theo kết luận giám định, trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm Trung bị bắn vào ngày 28.4.2025), đương sự không có bệnh lý tâm thần. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn) và hiện tại, đương sự có bệnh lý tâm thần: mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác đã được xếp loại ở chỗ khác.

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Sẽ thế nào khi tài xế xe tải mất trí?- Ảnh 2.

Luật sư Phùng Văn Hiệu

ẢNH: NVCC

Với kết quả giám định nêu trên, luật sư Hiệu cho rằng có thể thấy bị can Trung hiện tại có bệnh lý về tâm thần. Do đó, theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 229 bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra là có căn cứ.

Trong trường hợp này, căn cứ kết quả giám định và quy định tại điều 21 và khoản 2 điều 49 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, cơ quan tiến hành tố tụng có thể quyết định đưa bị can Trung vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, bị can Trung có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Cũng theo luật sư Hiệu, vụ việc nêu trên đang ở giai đoạn điều tra nên cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh là Viện kiểm sát.

Theo đó, khi cơ quan điều tra trưng cầu giám định pháp y tâm thần mà kết quả giám định xác định bị can mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi, thì cơ quan điều tra gửi văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh cùng kết luận giám định cho Viện kiểm sát có thẩm quyền để xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan điều tra cùng kết luận giám định, Viện kiểm sát quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh đối với bị can hoặc yêu cầu cơ quan điều tra trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại nếu thấy chưa đủ căn cứ để quyết định (theo điều 447, 449 bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015).

Trước đó, ngày 7.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xảy ra ngày 4.9.2024 tại Km 08, tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long - trước đây là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Ngày 26.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Sẽ thế nào khi tài xế xe tải mất trí?- Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 4.9.2024 khiến em T. tử vong

ẢNH: NAM LONG

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trung là tài xế điều khiển xe tải BS 84C - 102.77 vượt ô tô bán tải BS 61C - 567.14 đang dừng ở lề phải. Trung lái xe lấn sang trái đường tỉnh 901 (đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long), là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến nữ sinh T. tử vong.

Trước đó, sau khi kết thúc điều tra vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, với lý do chủ yếu là em T. (người bị xem là có lỗi trong vụ tai nạn giao thông - PV) đã tử vong. 

Không đồng ý với quyết định trên, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha ruột của T.) nhiều lần làm đơn khiếu nại gửi Viện KSND huyện Trà Ôn và Viện KSND tỉnh Vĩnh Long (cũ), nhưng các đơn khiếu nại đều bị bác.

Ngày 28.4, xảy ra vụ việc ông Phúc dùng súng bắn tài xế Trung rồi ông tự sát. Sau sự việc, ông Phúc tử vong, tài xế Trung bị thương nặng, hiện được điều trị tại nhà.

Bộ Công an và Viện KSND tối cao đã vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ và làm việc với những người có liên quan vụ tai nạn giao thông nói trên. Sau đó, Viện KSND tối cao cũng điều tra làm rõ dấu hiệu hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp và bỏ lọt tội phạm.

Theo hồ sơ y tế của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, tài xế xe tải trong vụ án) bị bắn bằng súng tự chế, viên đạn xuyên vào vùng trán phải, gây vỡ nhiều mảnh xương, tổn thương nhu mô não và liềm não; đồng thời gây dập, xuất huyết và tụ máu vùng não thất III. Viên đạn đã được phẫu thuật lấy ra, kết quả chụp CT cho thấy trong não bệnh nhân vẫn còn nhiều mảnh vỏ đạn li ti, việc xử lý các mảnh này cần thời gian dài.
Xuân Phúc

Xem thêm bình luận