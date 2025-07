Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thanh Hải được phong hàm thiếu tướng

Ngày 11.7, Công an tỉnh Vĩnh Long có thông báo quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh này.

Chủ tịch nước vừa có quyết định thăng cấp bậc hàm thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thanh Hải ẢNH: NAM LONG

Đại tá Nguyễn Thanh Hải (52 tuổi, quê quán H.Tân Hồng, Đồng Tháp), có trình độ chuyên môn tiến sĩ luật. Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long (mới), thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải giữ các chức vụ: Trưởng công an H.Cao Lãnh Đồng Tháp (cũ); Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp (cũ); Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh (cũ).



Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải trao quyết định bổ nhiệm đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long giữ chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Ngày 29.6 vừa qua, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã.

Theo đó, sáp nhập Công an 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre thành Công an tỉnh Vĩnh Long (mới). Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh (cũ), được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long (mới).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Ngày 11.7, Công an tỉnh Vĩnh Long đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đại tá Trần Quốc Phục, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, giữ chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định bổ nhiệm thượng tá Đoàn Văn Thuận, Trưởng phòng An ninh điều tra; thượng tá Sơn Việt Hùng; thượng tá Trương Thế Hiển và thượng tá Hồ Châu Thành (cùng là Phó trưởng phòng An ninh điều tra) giữ chức Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long.