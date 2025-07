Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và địa chỉ Công an tỉnh Vĩnh Long

Ngày 2.7, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện tại, Công an tỉnh có 28 phòng nghiệp và tương đương.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có địa chỉ tại 99 Trưng Nữ Vương, P.Long Châu, Vĩnh Long Ảnh: Nam Long

Địa chỉ và lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long có giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận tin báo về an ninh trật tự, an toàn xã hội, như sau:

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, 19 phòng nghiệp vụ và tương đương còn lại có địa chỉ chủ yếu tại trụ sở Công an tỉnh Vĩnh Long (71/22A Phó Cơ Điều, P.Phước Hậu, Vĩnh Long). Điện thoại: 0270 3823 328.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 30.6, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến kết nối đến điểm cầu thông báo quyết định bố trí trưởng phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và tương đương; quyết định thành lập công an cấp xã; quyết định bố trí trưởng công an xã, phường trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, có 28 lãnh đạo cấp phòng và tương đương; 1 trưởng đồn công an Khu công nghiệp Hòa Phú và 124 trưởng công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.