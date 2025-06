Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa làm Giám đốc Công an TP.Cần Thơ

Ngày 28.6, quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà làm giám đốc Công an TP.Cần Thơ được đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao tại Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 1.7. Đây cũng là thời điểm chính thức sáp nhập TP.Cần Thơ với hai tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa quê quán Kiên Giang, trình độ thạc sĩ Luật, chuyên ngành Cảnh sát điều tra, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học chính trị tại Học viện Báo chí và tuyên truyền, cao cấp lý luận chính trị...

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an (tháng 6.2009); Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang (từ tháng 9.2014). Đến tháng 5.2020, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

Hôm 13.6 vừa qua, ông Hòa đã vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng.

Trước đó, đầu tháng 6, Bộ trưởng Công an cũng đã quyết định nâng lương cấp bậc hàm trước niên hạn một năm đối với ông Hòa vì được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng ba về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác.

Cũng liên quan đến công tác cán bộ tại Công an TP.Cần Thơ, hồi cuối tháng 5, Bộ Công an cũng đã có quyết định giao đại tá Vũ Thành Thức, 57 tuổi, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, phụ trách đơn vị thay thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận nghỉ hưu theo chế độ, đến khi Công an TP.Cần Thơ có tân giám đốc.