Đại tá Vũ Thành Thức được giao phụ trách Công an TP.Cần Thơ

Ngày 20.6, theo nguồn tin của Thanh Niên, Bộ Công an đã có quyết định giao đại tá Vũ Thành Thức, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, phụ trách Công an TP.Cần Thơ, đến khi có giám đốc Công an TP.Cần Thơ.

Bộ Công an giao đại tá Vũ Thành Thức, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, phụ trách Công an TP.Cần Thơ ẢNH: CTV

Liên quan đến nội dung trên, Công an TP.Cần Thơ cũng đã có văn bản thông báo quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công an TP.Cần Thơ và thủ trưởng công an các xã, phường, thị trấn.



Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký các quyết định giải quyết cho thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận (60 tuổi), Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1.6. Đồng thời, quyết định giao đại tá Vũ Thành Thức phụ trách Công an TP.Cần Thơ.

Đại tá Vũ Thành Thức (57 tuổi, quê quán H.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), từng làm Trưởng phòng Biên chế và chỉ tiêu đào tạo - Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an. Năm 2020, đại tá Vũ Thành Thức được Bộ Công an bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ.

Hiện tại, ngoài đại tá Thức, Công an TP.Cần Thơ còn có 4 Phó giám đốc khác gồm: đại tá Lê Đức Bảy, đại tá Trần Hoàng Độ, trung tá Đinh Tùng An và đại tá Hà Bảo Huy (biệt phái công khai, giữ chức Phó ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ).